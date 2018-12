Notgedrungen: aus zwei mach eins!

Eine tonnenschwere Fusion haben die Musiker von THE TANGENT und KARMAKANIC vollzogen. Statt sich einfach neu auszubreiten und dem Tournee-bedingten finanziellen Fiasko der beiden Underground-Prog-Giganten hilflos gegenüberzustehen, hat sich das neu firmierte Quintett einfach zusammengetan, um (hoffentlich auch künftig) unter bekanntem, wenn auch modifiziertem Banner anspruchsvolle Sounds zu produzieren.

Zum Auftakt beschert TANGEKANIC dem hocherfreuten Publikum aber erst mal eine Neuauflage einzelner schon bekannter Songs sowie mit 'Sanctuary In Music' auch eine erste Note dessen, was die Hörerschaft künftig erwarten wird. Die Band hat ihr Material jedoch nicht bloß neu eingespielt, sondern eine Art Live-Bootleg erstellt, auf dem man sich erstmals auf den bekannten Bühnen vorstellt, um den Schwung der Feuertaufe auch gleich mitzunehmen. Und man höre und staune: Selbst Schwergewichte wie das 25-minütige 'God, The Universe And Everything Else Nobody Really Cares About', im Original von KARMAKANIC, erstrahlt in neuem Glanz und zeigt eine verdammt spielfreudige Truppe, die wieder neuen Mut gefasst und sich von den einzelnen Querschlägernd er Vergangenheit nicht aus der Bahn hat werfen lassen.

Umgekehrt hat die Truppe einige Classics dezent umarrangiert und auch etwas kompakter gestaltet. 'A Spark In The Awether' und 'Two Rope Swings' legt den Fokus fortan mehr auf die herausragenden Melodiebögen und die starken Keyboard-Sounds, wenngleich auch hier noch genügend Spielraum bleibt, ein paar Improvisationen in den reinen Instrumentalpassagen einzuwerfen.

Die Idee hinter TANGEKANIC lautete eigentlich, eine gemeinsame Tour beider Bands zu finanzieren bzw. überhaupt die Möglichkeit zu schaffen, das Material auch livehaftig präsentieren zu dürfen. Das Ergebnis ist definitiv zukunftsträchtig und könnte abseits der Stammcombos funktionieren. Mir ist nicht bekannt, welchen Status THE TANGENT und KARMAKANIC derzeit haben bzw. ob der hiesige Zusammenschluss womöglich deren Exitus zur Folge hat. Doch wie sich die Musiker auch entscheiden werden: TANGEKANIC sollte man auf jeden Fall aufrechterhalten. Persönlich finde ich die Summe sogar noch spannender als die jeweiligen Teile!