Grüße vom Alien

Vor fast drei Jahren brodelte der Untergrund des Münsterlandes gewaltig, als eine junge Thrash-Metal-Band mit ihrem selbstbetitelten Debüt der alten Schule Tribut zollte. Danach gestaltete sich wohl die Drummer-Suche etwas schwieriger, doch nun kehrt TASKFORCE TOXICATOR mit einer neuen EP zurück und ballert sich im Eiltempo durch die fünf Tracks.

"Reborn In Thrash" – wo Thrash (Metal) draufsteht, steckt auch Thrash Metal drin. Beginnend beim kultigen Alien-Artwork über den Geist der 1980er Bay Area bis hin zum Durchsetzungsvermögen, was Dominik Rothe und seinen Mannen heuer an den Tag legen. Richtig, wer auf die ersten EXODUS-, DEATH ANGEL-, FORBIDDEN-, TESTAMENT- und HEATHEN-Scheiben steht, wird auch in TASKFORCE TOXICATOR einen neuen Freund finden.

Natürlich ist auch der TANKARD'sche Spirit, die Kaltschnäuzigkeit SODOMs sowie der Esprit der KREATOR-Jungs auf "Reborn In Thrash" auf der Speisekarte und doch schafft es der Fünfer, einen gewissen Hauch von Eigenständigkeit miteinfließen zu lassen. Überwiegend in schnellerer Geschwindigkeit zockt er sich durch 'Space Maneuver ', 'Genetic Failure' oder den Rausschmeißer 'Oppressor'. Ab und an eine coole Melodie, hier und dort bockstarke Gangshouts, die ab und an auch an DR. LIVING DEAD! erinnern, sowie dieses gewisse Maß an Unbekümmertheit: Die Songs machen schlichtweg Laune.

Natürlich hat "Reborn In Thrash" mit mir auch einen gefundenen Fresser gefunden, da ich dem Genre speziell im Old-School-Style eh sehr offen gegenüberstehe. Und dennoch gab es hier auch langweilige Veröffentlichungen. Dieser Song-Fünfer gehört definitiv nicht dazu und sorgt für immensen Appetit nach mehr. Bleibt nur zu hoffen, dass Rothe und Co. diesen Bock auch auf Albumlänge und in Bälde umsetzen können.