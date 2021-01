There Is No Time To Run Away From Here

Klingt so, wie das Cover aussieht.

Wenn ich Black Jazz oder Doom Jazz lese, denke ich unweigerlich an die norwegische Formation SHINING. Ja klar, dort heißt es "Blackjazz", aber wir befinden uns in einem ähnlichen Kosmos wie das deutsche Duo TAUMEL, welches uns mit "There Is No Time To Run Away From Here" ein Album mit dem Etikett "Dark Jazz" vorlegt. TAUMEL sind Sven Pollkötter und Jakob Diehl (der unter anderem als Schauspieler in der Netflix-Serie "Dark" zu sehen war), die beide klassisch ausgebildete Musiker, wenn auch mit unterschiedlichen Werdegängen sind. Eine Nähe zur Filmmusik lässt sich schon biografisch nicht verkennen. Verstärkt wird das Duo von Boris Nicolai (Gitarre) und Manuel Viehmann (Flügelhorn).

Wie klingt nun die Musik TAUMELs? Stellt euch eine Zusammenarbeit eben jener Norweger von SHINING mit den Langsam-Avantgardisten von BOHREN UND DER CLUB OF GORE vor. Die Tristesse regiert - das Metrum verschwindet. Schlagwerk gibt es zwar, aber die kleinsten rhythmischen Einheiten werden so stark auseinander gezerrt, dass Mitzählen fast physische Schmerzen verursacht. Die Musik (31 Minuten, fünf Songs) ist improvisiert, sie ist minimalistisch. Und webt doch ein dichtes Netz an Emotionen mit einem Stilmittel, das Musiker nicht häufig verwenden: der Freiraum. Zaghaft angeschlagene Akkorde vermitteln ein harmonisches Grundgerüst, Gitarre und Flügelhorn liefern sachte Tupfer.

Bei Musik wie der auf "There Is No Time To Run Away From Here" gibt es zwei Möglichkeiten, sie zu hören: Konzentriert und analytisch - dann wird es schnell anstrengend. Oder entspannt und begleitend - dann versinkt man als Hörer in der schwarzen Tiefe, die immer auf Distanz bleibt. Karg und entrückt ist der bleibende Eindruck. Musik für eine spezielle Stimmung und sicherlich auch für ein spezielles Publikum.