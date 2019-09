Schweden-Punkrock, der Laune macht!

"No Sleep Til Aröd" als Titel der EP lässt natürlich unweigerlich Parallelen zu MOTÖRHEAD aufkommen und komplett falsch liegt man damit bei den Burschen aus Göteborg auch nicht. Das Quartett TEAR THEM DOWN hat auf jeden Fall die Rotzigkeit von Lemmy und seinen Jungs. Allerdings sind die fünf Songs auf diesem Kurzweiler grundsätzlich eher in der Schnittmenge aus Punk und Hardcore angesiedelt. Das heißt es geht ohne Umschweife auf die Glocke und solistische Eskapaden sucht man auch vergeblich. Dafür punkten die Jungs mit mitreißendem Gesang, der Attitüde und Kante rüber bringt. Obendrein können da auch gleich mehrere Jungs ihre Lungenflügel bedienen.



Hört man nur mal so eine Hauruck-Nummer wie 'The Nihilist Tone', welche nicht einmal zwei Minuten Spielzeit auf den Wecker bringt, dann ist man erstaunt, wie viel in diesen gut 90 Sekunden passiert. Klar, da ist jetzt nichts verschachtelt, aber die Jungs variieren schon ganz angenehm kurzweilig in innerhalb ihrer Wutbatzen.



Da das Ganze auch noch saftig produziert und mit mächtig Schweiß im Bart aufgenommen wurde, werden Freunde solcher Musik hier voll auf ihre Kosten kommen. Feines Teilchen.