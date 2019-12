Echte Herausforderungen brauchen Zeit und Geduld - so wie hier!

Einen harten Brocken haben uns diese Slowenen hier mal wieder aufgetischt, denn obschon sich TELEPORT beim insgesamt bereits sechsten Release lediglich auf das EP-Format einigen konnte, sind die vielen Verstrickungen, die die drei Tracks von "The Expansion" bereithalten, teilweise derart knotig, dass man schon nach dem ersten Durchgang eine kurze Pause benötigt, um die Gedanken noch einmal neu zu sortieren - und die Bereitschaft neu zu wecken, dieser Platte wieder die volle Aufmerksamkeit zu schenken.

Die inhaltliche Herausforderung ist derweil zweierlei; zum einen wählen die Osteuropäer relativ dissonante Töne, um ihren progressiven Stoff mit noch mehr Anspruch zu belegen. Zum anderen sind die vertrackten Taktfolgen absolut kompromisslos in ihrer sperrigen Ausstrahlung und erlauben kaum Zugang zu den drei Kompositionen; denn je weiter "The Expansion" letztlich voranschreitet, desto größer scheint die Hürde, die die EP seinen Zuhörern in den Weg stellt - doch ist dies nun ein Ausschlusskritierium?

Nun, dies ist es mitnichten, da TELEPORT unterm Strich einfach großartige Songs produzieren, die sich zu einer regelrechten Spirale entwickeln, in der hypnotische Elemente eine ebenso bedeutsame Rolle spielen wie die verquere, aber doch höchstspannende Symbiose aus Prog-Arrangements und niederträchtigen Dissonanzen. TELEPORT kreiert eine schiere Endlosschelife, in der man binnen kürzester Zeit gefangen ist, die man zunächst nicht so recht verstehen kann, deren bann am Ende aber so stark ist, dass man sich beginnt wohlzufühlen - und genau in diesem Moment hat der Extrem-Prog der Slowenen auch seinen entscheidenden Effekt erzielt: Aus einer spannenden Idee entwickelt sich ein musikalisches Gesamtkonstrukt, das wesentlich mehr ist als eine effektreiche Horror-Show. So lange es schließlich auch dauert, so intensiv ist im Anschluss das Erlebnis, das "The Expansion" garantiert. Man muss sich eben nur in Geduld üben!