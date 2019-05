Knights Of Nuclear Hell Decibelfucking The Charred Remains Of The Christ

Klischees ohne Ende - aber es passt!

Vollgestopft mit etlichen Klischees macht sich dieses finnische Kommando daran, seine Ritter in den Krieg zu entsenden, und auch wenn die antichristliche Haltung in jeder Note dieses ersten Demos mitschwingt, so stützt sich der Sound von TEMPLAR sicherlich nicht nur darauf, alte Kamellen wiederzukäuen, sondern präferiert dann doch schon eine gewisse eigene Note, deren Färbung wiederum bekannt ist.

Was hier vielleicht ein wenig konfus klingt, ist in der Praxis allerdings eine eindeutige Geschichte. "Knights Of Nuclear Hell Decibelfucking The Charred Remains Of The Christ" ist ein Black/Thrash-Inferno, wie es im Buche steht, soll heißen: dreckig, wild, mit vielen Speed-Metal-Nuancen angereichert und schließlich auch brutal nach alter Schule zusammengestrickt. Die Songs steigern sich in einen Geschwindigkeitsrausch, vernachlässigen dabei auch nicht, einige hymnische Komponenten einzuschieben, und fordern schließlich nicht nur dazu auf, die Fäuste zu recken, sondern auch die Matten zu schwingen - denn das hier ist einfach nur verdammt cool und Old School.



Ob die Finnen es derweil nötig haben, oberflächlich zu provozieren (denn nichts anderes geschieht in den Songtexten und -titeln) sei allerdings dahingestellt, denn musikalisch haut die Band einen Kracher nach dem anderen raus und muss sich daher nicht hinter irgendeiner plumpen Symbolik verstecken - auch wenn es in den Augen vieler einfach dazugehört. Sei's drum: Wenn eine Band auf ihrem ersten Demo in fünf Versuchen fünfmal überzeugt, muss man sich mit Kritik zurückhalten - oder einfach über die offensiven Klischees schmunzeln. Wenn beides gelingt, ist "Knights Of Nuclear Hell Decibelfucking The Charred Remains Of The Christ" eine wirklich feine Sache!