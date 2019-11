TYA live, mehr ist eigentlich nicht zu sagen.

Vor über einem halben Jahrhundert wurde die Band TEN YEARS AFTER gegründet und machte für etwa ein Jahrzehnt erfolgreich Musik. Nach mehreren Auflösungen und Reunionen fand die Gruppe kurz nach dem Millennium mit dem brillanten Gitarristen Joe Gooch noch mal Beachtung, bis er und Gründungsmitglied Leo Lyons TEN YEARS AFTER verließen, um sich ganz auf HUNDRED SEVENTY SPLIT zu konzentrieren. Doch Schlagzeuger Ric Lee und Tastenmann Chick Churchill eröffneten mit dem Basskönner Colin Hodgkinson (ALEXIS KORNER, SPENCER DAVIS GROUP, WHITESNAKE u.v.a.) und dem jungen Gitarristen und Sänger Marcus Bonfanti ein neues Kapitel Bandgeschichte. Diese aktuelle Besetzung veröffentlichte 2017 das Studioalbum "A Sting In The Tale" und hat nun den Livemitschnitt "Naturally Live" nachgelegt, der 2018 in Erfurt aufgenommen wurde.



Natürlich standen einige Vertreter der letzten Studioscheibe auf der Setliste, darunter 'Land Of The Vandals', mit dem das Livealbum aufmacht und das beweist, dass bei TEN YEARS AFTER immer noch heftig gerockt wird. Weitere hörenswerte Frischlinge sind 'Silverspoon Lady' und der Blues 'Last Night Of The Bottle'. Ebenso werden einige altbewährte Favoriten wie 'Hear Me Calling', 'I'd Love To Change The World', '50,000 Miles Beneath My Brain' und selbstverständlich 'I'm Going Home' gespielt. Eine kleine Überraschung hat die Band im Gepäck, indem sie auf ihre Anfänge zurückschaut und die frühe Single 'Portable People' sowie 'Don't Want You Woman' und 'Losing The Dogs' von ihrem selbstbetitelten Erstling in einem Unplugged-Set vorträgt.



Wer schon mal ein Konzert von TEN YEARS AFTER erlebt hat, weiß, dass es sich dabei um eine hervorragende Liveband handelt, und "Naturally Live" bestätigt dies. Als Belege sollen hier nur Marcus Bonfantis intensives Solo in 'I'd Love To Change The World', das er im Dialog mit der Orgel spielt, und das eindringliche Duell von Gitarre und Bass im Bluesoldie 'Good Morning Little Schoolgirl' erwähnt werden. Nicht zu vergessen ist der Bandklassiker 'I'm Going Home', mit dem das Quartett vom markanten Eröffnungslick über die Rock'n'Roll-Zitate bis zu den ausgedehnten Jampassagen ein Feuerwerk abbrennt.



Dass die CD mit einer ausführlichen Vorstellung der Mitglieder durch Bandsprecher Ric Lee endet, kommt sicher nicht von ungefähr. Schließlich sind die Musiker (den Frontmann natürlich ausgenommen) schon über 70 Jahre alt. Freuen wir uns also an dieser großartigen Livegruppe, solange wir sie haben.