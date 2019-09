No Easy Way Out.

Für viele ist der vierte "Rocky"-Teil der beste Film der Saga um Herrn Balboa. Was ich mit diesem großartigen Film verbinde, ist der noch viel großartigere Song 'No Easy Way Out' von ROBERT TEPPER. Dank des neuen Albums "Better Than The Rest" habe ich nun endlich die Gelegenheit, diese überschwängliche, hochemotionale Meinung zu diesem Jahrhundertlied endlich zu Papier zu bringen. Natürlich ist 'Angel Of The City' auch ein wunderbares Lied, aber was 1986 veröffentlicht wurde, wird wohl für ewig in meinem Herzen zu finden sein. Und nun steht mit "Better Than The Rest" ein neues Werk Herrn TEPPERs in den Startlöchern und bietet uns erneut wunderbare AOR- und Hardrock-Klänge, die in Stadien dieser Welt wohl am besten zum Vorschein kommen dürften.

Sieben Jahre also nach der letzten musikalischen Duftmarke "New Life Story" hat sich Tepper die Dienste von Pablo Padilla, ein Erste-Sahne-Gitarrist aus Spanien, an Land gezogen, um den neuen Songs die nötige Würze zu verleihen. Der Titel ist wohlmöglich etwas hoch gegriffen, doch die Musik kommt, wie alle Werke von ROBERT TEPPER, aus tiefstem Herzen und ist – entgegen jenen Titels – bodenständiger sowie hymnischer Pop-Rock vom Feinsten. Und mit seinen nunmehr fast 70 Lenzen macht Robert selbst am Mikrofon noch immer eine wunderbare Figur und weiß mit seiner besonderen Stimme auch 30 Jahre nach dessen Hochphase noch immer zu gefallen.

In Kollaboration mit Pablo sind es heuer vor allem die astreinen Stadionnummern 'Why Does Over' direkt zu Beginn als Türöffner, 'All That We Never Had' und das rockigere 'My Yesterday', die aktuell beeindrucken und zum Träumen einladen. Doch auch weitaus emotionalere Stücke wie die Power-Balladen 'Time Just This Time' und das abschließende 'You Know Just How You Feel' sowie das absolute Albumhighlight in Form des Titeltracks '' sorgen für einen tollen Eindruck dieser Scheibe. Auch wenn das letzte Quäntchen Effizienz, dieser magische Zauber, mit dem Tepper den "Rocky IV"-Soundtrack veredelte, 2019 ein wenig auf der Strecke bleibt, ist es speziell die Mischung aus lockerem AOR, hymnischem Hardrock und butterweichen Balladen, die "Better Than The Rest" sowie der Einfluss des spanischen Ausnahme-Gitarristen, die für ein kurzweiliges, luftig-leichtes Hörvergnügen sorgen.