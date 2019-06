Achtung, Stillgestanden!

Zugegeben, es hat etwas gedauert, bis der "Her Halo"-Nachfolger endlich auf die hungrige Masse losgelassen werden kann. Doch nun steht mit "Are We Soldiers" das neue TERAMAZE-Album in den Startlöchern. Die Australier haben also lange an ihrem sechsten Album gefeilt, um der progressiv angehauchten Fanschar ein neues Bündel an Offenbarungsmelodien, raffinierten Tempowechseln und mächtigen Hooks zu kredenzen. Das hat leider – wenn man den Vergleich zu "Esoteric Symbolism" oder eben "Her Halo" sucht – leider nur bedingt geklappt, denn obwohl "Are We Soldiers" vieles richtig macht, bleibt unterm Strich nicht derart viel hängen als es seinerzeit bei genannten Vorgängern der Fall war.

Bereits die 'Fight Or Flight'-Eröffnungssekunden kündigen eine hochemotionale Klasse und sorgen dank des gefühlvollen Wechselspiels aus Soli, Klavier und dem warmen Produktionssounds für einen tollen Einstand. Doch anstatt diesem noch einen draufzusetzen, agiert das Sextett aus Down Under stellenweise zu steif und kompliziert. Ob es an den neuen Musikern in ihrer Reihe oder dem Ideen-Overkll in den Köpfen der Herrschaften liegt, weiß man nicht. Jedenfalls fehlt es den kommenden Songs, allen voran dem dennoch guten Titeltrack, dem mich etwas überfordernden 'Control Conquer Collide' oder auch dem vertrackten 'M.O.N.S.T.E.R.S.' einfach an der letzten Konsequenz, das – wie man im Fußball-Jargon sagt – Ding nach Hause zu bringen.

Dem gegenüber stehen jedoch mit dem leicht verträumten 'Orwellian Time' sowie dem einmal mehr wunderschön traurigen 'Fact Resistant Human' Songs, die aufhorchen lassen und zum Nachdenken anregen. Vielleicht braucht "Are We Soldiers", wie es im Progressive-Rock/Metal üblich ist, einfach mehr Zeit, um die ganze Pracht dieser Musik zu entfalten. Doch nach jetzigem Stand, nachdem ich das Album vier, fünf Mal habe durchlaufen lassen, fehlt mir persönlich die Mehrzahl an zwingenden Ausnahmemomenten, dank denen ich speziell die beiden Vorgänger immernoch gerne aus dem Regal hole. Doch wer weiß, vielleicht wird das mit "Are We Soldiers" in einigen Jahren auch so sein.