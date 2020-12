Schöne Überraschung

Die Australier von TERAMAZE sind nun schon 25 Jahre im Geschäft und haben dabei einen ziemlichen Wandel hingelegt. Bei Debüt 1995 noch im Thrash Metal zuhause, war das 1998er Zweitwerk "Tears To Dust" deutlich traditioneller unterwegs. Das nach längerer Pause 20212 erschienene Drittwerk "AnhedoniA" war dann Progressive Metal mit einer Schlagseite in Richtung Thrash. Ein Fahrwasser, in dem sich auch die folgenden drei Alben bewegten, auch wenn der melodische Anteil stetig stieg. Nachzuhören auf dem letzten, erst im letzten Jahr veröffentlichten Album "Are We Soldiers", das zudem über das etablierte Label von Mascot Records veröffentlicht wurde.



Von daher war ich schon überrascht, dass nicht einmal 18 Monate später mit "I Wonder" ein neues Werk vorliegt, das zudem in Eigenregie veröffentlicht wird. Noch überraschter bin ich nach dem ersten Durchlauf, denn "I Wonder" ist dieses Mal ein sehr melodisches, sehr harmonisches Album geworden, bei dem zudem Bandkopf Dean Wells erstmals selbst die Vocals übernimmt. Und das ist in meinen Ohren eine richtig gute Entscheidung geworden.



Deans Stimme ist wie gemacht für diese Sorte von melodischen Progressive Metal, der vor allem dank der Keyboards ein wenig an die Kollegen von VANISHING POINT erinnert, dabei aber etwas ausufernder daherkommt. Wunderbar sind vor allem die starken Refrains von Songs wie 'Idle Hands/The Devil's Workshop' oder dem abschließenden Titeltrack. Auch das beinahe neunminütige 'A Deep State Of Awake' kann mit seinen fein eingebauten harschen Vocals absolut punkten, während das folgende 'Here To Watch You' mit seiner schlichten Schönheit überzeugt.



Ja, insgesamt gefällt mir "I Wonder" bisher tatsächlich am besten aus dem Hause TERAMAZE. Das ist eine schöne finale Überraschung des Jahres, die ihr im Shop von Just For Kicks erwerben könnt.