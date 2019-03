Könnte richtig viele Hits abwerfen!

Auch wenn diese Band bereits seit fast 35 Jahren aktiv ist, handelt es sich um das erst achte Studioalbum der Herren aus der kalifornischen Hauptstadt Sacramento. Trotzdem ist die Truppe in den Staaten schon seit den 80ern eine ganz große Nummer, bei uns dagegen - nicht zuletzt auf Grund ihrer seit jeher mehr als nur raren Präsenz auf europäischen Bühnen - ein Spezialisten-Thema geblieben.



Trotzdem wird die Formation sehr geschätzt. Kein Wunder, denn TESLA hat es schon immer verstanden kraftstrotzenden, handgemachten und von jeglichem Klischee befreiten Hard Rock mit Stadion-Appeal und feine, kitschfreie Balladen zu kombinieren. Als weiterer Pluspunkt muss unbedingt auch Sänger Jeff Keith erwähnt werden, verfügt die Truppe mit ihm doch über eines der markantesten Raukehlchen der gesamten Branche an vorderster Front.



All diese Trademarks sind selbstredend auch auf "Shock" zu vernehmen, wobei den Herren mit 'You Won’t Take Me Alive' ein wahrlich mächtiger Einstieg ins Geschehen gelungen ist. Mehr noch, die Nummer ruft nicht nur durch die prägnante Hookline auf Anhieb 'Modern Day Cowboy', den ersten großen Hit der Band in Erinnerung. Und das will etwas heißen! Großformatige, zwingende Hooks sind aber auch in weiterer Folge prägend. Durchaus denkbar, dass die Zusammenarbeit mit Band-Intimus Phil Collen (DEF LEPPARD) doch über die Funktion als Produzent hinausgegangen ist.



Zwar ist der Anteil an eher ruhigerem Material und Balladen im Vergleich zu früher deutlich erhöht worden, da die Songreihenfolge allerdings gut ausgewählt wurde, fällt das nicht wirklich ins Gewicht. Im Gegenteil, man merkt dadurch erst so richtig, dass TESLA auf "Shock" potentielle Hit-Kandidaten in allen Gangarten im Talon hat. Allen voran den locker-luftigen, an KID ROCK gemahnenden 'California Summer Song', das knackig-lässige 'The Mission' sowie das ruhige, dezentes Southern Rock-Flair verströmende 'Afterlife'.



Danke dafür, meine Herren. Jetzt wäre es aber endgültig an der Zeit, endlich auch mal wieder bei uns vorbeizuschauen, oder?