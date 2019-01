Der Name ist einmal mehr Programm!

Authentizität über alles: Bei TEUTONIC SLAUGHTER zählt wirklich nur das, was SODOM, KREATOR und Konsorten seinerzeit zum eigenwilligen Thrash-Bastard formten, der bis heute als einer der wichtigsten Bausteine der aggressiven Musik zählt. Folgerichtig ist die Band auch auf ihrem neuen Album eher in den frühen 80ern unterwegs, sowohl was den eigentlichen Sound, aber auch was die Performance auf "Puppeteer Of Death" betrifft.

Die elf neuen Stücke sind zumeist ultraschnell, extrem energetisch in ihrer Darbietung und mindestens genausop räudig wie das Material von "Pleasure To Kill" und "Obsessed By Cruelty". Einziger Wermutstropfen: Die ganz großen Nummern hat die Band nicht am Start, denn bei der Nennung nachhaltiger Highlights muss man im Nachhinein passen. Doch im Großen und Ganzen geht es TEUTONIC SLAUGHTER viel weniger um mögliche One-Hit-Wonder (in dieser Szene eigentlich selbsterklärend), sondern mehr um den speedigen Rausch, den der Old-School-Thrash in jeder Sekunde garantiert. Und von diesem lässt sich die Truppe auch auf ihrem neuen Album mitreißen, manchmal mit einigen gewagten Breaks ('The Slaughter Is Back'), manchmal einfach nur puristisch und rasant ('Spirits Of Evil') und gelegentlich auch mit vereinzelten Huldigungen an die NWoBHM und den US-Metal der mittleren 80er - ein bisschen METAL CHURCH und SLAYER hat schließlich noch keiner Kapelle geschadet.

Der wichtigste Fakt für die Hörerschaft wird aber sein, dass man bei TEUTONIC SLAUGHTER vorab weiß, was man bekommt. Die Frage, die sich eigentlich nur stellt, ist diejenige nach dem derzeitigen Level der Musiker, und auch hier erlangt man anno 2018 Befriedigung. "Puppeteer Of Death" ist kein Thrash-Metal-Meilenstein, aber ein Album, das jeden traditionell ausgerichteten Teutonen-Thrasher auf Anhieb zufriedenstellen wird. Und das reicht dann auch fürs Erste!

Anspieltipps: The Slaughter Is Back, Your Birthright... Is Death