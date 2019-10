Mehr über Tex Avery Syndrome, The

Bang. Swoosh. Baam. ?

THE TEX AVERY SYNDROME ist eine deutsche Band, die mit "Origin" ihren ersten Langdreher vorlegt und seit 2013 aktiv ist. Die Namensgebung folgt nicht etwa einer Krankheit, sondern dem verstorbenen amerikanischen Comiczeichner Tex Avery. Was das jetzt mit Metal im weiteren Sinne zu tun hat? Nun, Tex Avery war bekannt für seine Verfolgungsjagden und sonstige Übertreibungen. Das möchte der Fünfer aus Frankfurt scheinbar auf die Musik übertragen.

Mit allerlei Breakdowns und genreüblichen Shouts wird schnell klar, dass "Origin" vornehmlich im Metalcore beheimatet ist. 'Circle Around The Sun' ist diesbezüglich ein vorzeigbares Beispiel, offenbart aber auch die Zwickmühle, in der sich Laura Gierl und ihre vier Mitstreiter zeitweise befinden: Die wirkungsvollen Breaks werden hier etwas überstrapaziert und bieten dem eigentlich Song zu wenig Entfaltungsspielraum. 'Pendulum' löst das musikalisch geschickter, auch wenn hier das Strickmuster dasselbe ist.

Hinter 'Pulling Teeth' verbirgt sich so etwas wie eine Ballade, die aber durch die Shouts einen völlig anderen Nachgeschmack erhält, ehe sie wieder dem wütenden Core frönt. Das ist auf jeden Fall eine überraschend wendige Komposition, so richtig verrückt kommt mir "Origin" deshalb aber nicht vor. Ungewöhnlich für dieses Genre ist hingegen die Spielzeit von über zehn Minuten, mit der 'Betrayer' das Album abschließt. Aber Halt: Zwischen den Minuten fünf und acht passiert rein gar nichts. Soll der zweite Teil ein Hidden Track sein? Ich habe den Kunstgriff hier scheinbar nicht verstanden.

Insgesamt macht "Origin" jedoch einen ordentlichen Eindruck. Metalcore-Fans dürfen bei der Bewertung noch einen Punkt drauflegen.