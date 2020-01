Mehr über The Good, The Bad And The Zugly

Feinster norwegischer Edelstoff!

Unter dem Motto "Drink Beer, feel fine, smoke weed, fuck life!" beglücken uns die Norweger auf "Algorithm & Blues" wieder einmal mit einer unwiderstehlichen Mischung aus Skate Punk, 90er Punkrock und skandinavischem Rock. Nach dem vor zwei Jahren erschienen Meisterwerk "Misanthropical House" lag die Messlatte für die neuste Scheibe durchaus hoch. Diese Hürde hat die aus Oslo stammende Truppe mit scheinbar spielender Leichtigkeit genommen. "Algorithm & Blues" steht seinem Vorgänger in nichts nach! Das ist einfach 35 Minuten feinster, abwechslungsreicher Abgehrock skandinavischer Prägung, der voll mitreißt. Wer da noch ruhig sitzenbleiben kann, dem ist nicht mehr zu helfen.

Und um die dreizehn Stücke mit der notwendigen Mittefinger-Attitüde zu versehen, hat man mit Sänger Ivar Nikolaisen mit seiner rotzigen Stimme genau den richtigen Mann hinterm Mikro. Es kommt nicht von ungefähr, dass er letztes Jahr von KVELERTAK auch als neuer Frontmann verpflichtet wurde. Wollen wir hoffen, dass Ivar trotz der zukünftigen Doppelbelastung sich nicht irgendwann zwischen einer der beiden Bands entscheiden muss. Er würde bei THE GOOD THE BAD AND THE ZUGLY auf jeden Fall fehlen.

Anspieltipps gebe ich keine, sondern nur die Empfehlung, "Algorithm & Blues" in angemessener Lautstärke zu hören und einfach Spaß zu haben! Erwähnenswert ist vielleicht noch, dass die Eröffnungsnummer 'Welcome To The Great Indoor' mit einen 'Thunderstruck'-Gedächtnis-Intro versehen ist - also Lautstärkeregler gleich von Beginn an nach rechts!