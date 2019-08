Außergewöhnlich - und noch spannender als das hervorragende Debüt!

Zwischen Superlativen und anerkanntem Eigensinn hat man in den vergangenen beiden Jahren viele Respektsbekundungen an THE UNIVERSE BY EAR geschickt. Das schweizerische Prog-Ensemble hat auf seinem selbst betitelten Debüt sicherlich einige deutliche Ausrufezeichen dahingehend gesetzt, dass moderner Sound, klassischer Progressive Rock und psychedelische Jams wunderbar unter einen Hut passen, wenn man nur mit der nötigen Hingabe an die Sache herangeht.

Auf der schlicht "II" benannten zweiten Scheibe führt die Band den eingeschlagenen Kurs nun weiter fort. Die neuen Tracks leben auch von ungewöhnlichen Chören, außergewöhnlichen Arrangements, noch untypischeren Stilzusammenfassungen und atmosphärischen Wendungen,bei denen die band erstaunlicherweise nie ihr Bedürfnis nach Harmonie aufs Spiel setzt. Die zwölf neuen Kompositionen klingen gerade so, als würden die BEATLES Anschauungsunterricht bei KING CRIMSON nehmen und sich nebenbei bei ein paar Drinks den LED ZEPPELIN-Katalog reinfahren - oder umgekehrt. Die inhaltlichen Kombinationen sind mmannigfaltig und reichen in den Independent-Sektor herein, nehmen Versatzstücke aus dem Alternative-Bereich ins Programm und scheuen sich auch nicht davor, Britpop-Elemente durch den mathematischen Fleischwolf zu drehen, der die eigenartigen Strukturen von THE UNIVERSE BY EAR vorgibt.

Das Material ist definitiv anspruchsvoll, es ist voller unterschiedlicher Emotionen, am Ende aber trotz allem eine schwungvolle Rockscheibe, die auch genau das sein möchte. Da mag es oft noch so verdreht klingen, und da ist es auch möglich, dass man den Eidgenossen nicht immer sofort auf Schritt und Tritt folgen kann, weil THE UNIVERSE BY EAR die eigenen Ideen immer in völlig neue, ungewöhnliche Richtungen lenkt. Doch der Unterhaltungswert, der sich daraus einmal mehr ergibt, ist immens: "II" ist ein unglaublich großes Potpourri, das in der Draufsicht nicht immer zusammenpassen mag, das letzten Endes aber so viele schöne Melodien und Harmonien liefert, dass man derartige Gedanken erst gar nicht fassen mag. Dass schlussendlich auch noch so viele rockige Grooves aufgezeichnet wurden, ist das Sahnehäubchen auf diesem Album. Die Herren haben nicht zu viel versprochen und ihrem starken Debüt direkt noch einen fantastischen Nachfolger zur Seite gestellt.



Anspieltipps: Follow The Echo, Euphoria, lessons From An Ordinary World