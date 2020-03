Rotziger High Class Rock 'N' Roll aus Kanada.<br />

"Still Believe In Rock And Roll" stellt die bereits dritte Veröffentlichung aus dem Hause THE WILD! dar und ist deshalb quasi deren "Make It Or Break It" Album. Sollte sich diese alte Binsenweisheit hier bewahren, stünde den bärtigen Jungs durchaus eine güldene Zukunft bevor.

Die zehn enthaltenen Stücke bieten rotzigen High Class Rock 'N' Roll á la alter AC/DC, als diese noch mächtig unter Strom standen und von einem unvergessenen, einzigartigen Bon Scott gnadenlos nach vorne gepeitscht wurden und den amerikanischen, Kettensägen schwingenden JACKYL. Zum AC/DC-Riffraff-Kurs gesellt sich allerdings zusätzlich noch etwas Southern Rock, Hard Rock, Punk und Blues hinzu und sorgt deshalb immer wieder für eine verdammt coole Auflockerung des Band Sounds.

Das bereits seit längerem als Video-Clip veröffentlichte "Playing With Fire" eignet sich hervorragend, um sich vorab ein repräsentatives Bild des THE WILD!-Musizierens zu verschaffen. 'Crazy For You' weist im Mittelteil durch seine dezenten "Oooh Oooh“-Parts Vibes von THE ROLLING STONES auf. 'Nothing Good Comes Easy' dürfte die Stimmung eines jeden Strip-Clubs locker zum Überkochen bringen und 'High Speed' prescht dermaßen gnadenlos auf der linken Überholspur mit Dauerblinker und ausgestrecktem Mittelfinger an allem und jedem vorbei, dass es eine wahre Freude ist.

Sucht man auf dieser Scheibe indes das bekannte Haar in der Suppe, so könnte man den vier Kanadiern durchaus einen klitzekleinen Mangel an Eigenständigkeit vorwerfen. Auch die Tatsache, dass sich zwar durchaus einige kleinere Hits auf dem Album befinden, aber leider nicht der eine, der den großen Durchbruch bringen könnte und die Tatsache, dass der Scheibe etwas mehr Dreck besser zu Gesicht gestanden hätte, könnte ich hier ebenfalls aufführen. Mache ich aber nicht, denn dieses Album macht mir einfach viel zu viel Spaß. "Still Believe In Rock And Roll" wird im diesjährigen Sommer sicherlich Teil meines Soundtracks sein, den die Welt lautstark aus meinen Autolautsprechern um die Ohren gehauen bekommt, wenn ich bei runtergelassener Scheiben laut grölend meine berühmt berüchtigten Runden drehe. Hehe.