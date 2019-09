Kann diese Scheibe Nu-Metal-Skeptiker überzeugen?

Das Cover ziert eine blutverschmierte Blondine auf einem Metallstuhl und sie sehnt sich nach Liebe. Die Typen im Booklet sehen aber auch eher grob aus; ob das Mädchen von denen bekommt, was sie möchte, ist fraglich. Aber heutzutage weiß man ja nie.



Gemessen an der Musik fällt es mir schwer, Zuneigung für THE WRONG TURN zu entwickeln. Die Stuttgarter spielen ziemlich monotonen Nu Metal mit nervigem, für mich zu allgegenwärtigem Screamo-Gesang. Zwar bemüht man sich um melodische Alterna-Metal-Refrains, aber auch hier kristallisiert sich einfach kein Killer heraus, den ich als Anspieltip nennen könnte. 'Skills And Skulls' vielleicht? Das wirkt ein wenig wie Recyclingmasse aus alten SLIPKNOT-Gassenhauern. Etwas verwirrend ist auch die Ballade (!) 'Angel On The Left, Devil On The Right', die so gar nicht zu Rest der Musik passen mag, allerdings aber auch wohltuend für die Ohren ist. Der Rest der CD birgt Musik, die mich bestenfalls daran erinnert, dass ich vielleicht mal wieder 'ne Session mit den alten Nu-Metal-Klassikern von KORN, SLIPKNOT oder sogar den vergessenen STUCK MOJO einlegen könnte.