Ehrliche handgemachte Musik von einem Ausnahmekünstlers

Der US-Amerikaner PAUL THORN kann auf eine mehr als 20-jährige Karriere zurückblicken. Während er dabei in seiner Heimat über eine beachtliche Fanbase verfügt, ist er in unseren Breiten, wohl eher nur absoluten Kennern ein Begriff. Ich muss selbst zugeben, dass mir der Namen in der Vergangenheit zwar hin und wieder mal begegnet ist, aber beschäftigt habe ich mich mit ihm eigentlich nie. Dies stellte sich bereits nach erstem Hören dieser "Best Of" aus dem Jahr 2016 als großes Versäumnis heraus.



PAUL THORN ist Vertreter des sogenannten Roots Rock , der unter anderem die traditionelle Form der Blues- und Countrymusik beinhaltetet. Diese Zusammenstellung enthält zwölf handverlesene Stücke, die einen wundervollen Einblick in das bisherige Schaffen geben. Ich bin echt verwundert, dass ein solcher Ausnahmekünstler in Europa noch dermaßen unbekannt sein kann. Immerhin haben in der Vergangenheit auch schon STING, MARK KNOPLER oder BONNIE RIATT mit PAUL THORN zusammengearbeitet. Der Gitarrist, Sänger und Songwriter gehört zweifelsohne mit zu den Besten seiner Zunft. Er lebt die Musik und erweist sich zudem als Meister auf der Slidegitarre.



Nach dem Genuss dieser "Best Of" habe ich jetzt tierisch Lust drauf mich tiefer mit der Diskografie zu beschäftigen, die bestimmt noch das eine oder andere Schätzchen beinhaltet. Freuen darf man sich auch auf die erste richtige Tour von PAUL THORN diesen Herbst bei uns. Dem Digipak liegt übrigens als Bonus noch ein Download Code für eine Acoustic Show bei, mit dem man sich schon mal einen kleinen Eindruck von den Livequalitäten machen kann.