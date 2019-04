Ordentliche Arbeit der routinierten Kanadier

Das selbstbetitelte Album des kanadischen Quintetts stellt ihre bereits dritte Veröffentlichung dar. Zwar ist THUNDERBIRD bei uns noch gänzlich unbekannt und offensichtlich zum ersten Mal überhaupt auf europäischem Boden mit einem Album präsent, die ersten beiden Scheiben "Heavyweight" (2016) und das zehn Jahre zuvor aufgelegte Debüt "What's The Word?" dürften aber zumindest in der Heimat und den USA ganz gut angekommen sein.



Nicht wirklich verwunderlich, zumal der Fünfer aus Vancouver einen satten Mix aus klassischem Hard Rock mit gehöriger 70er-Schlagseite und Melodic Rock/AOR in bekannter 80er Jahre Variante darbietet. Durchaus zutreffend also, dass die Männer als Einflussquellen unter anderem THIN LIZZY, VAN HALEN sowie ANGEL CITY anführen. Des Weiteren sind aber auch diverse aus der AC/DC-Schule stammende Riffs sowie eine amtlich Portion räudiger ROSE TATTOO-Blues Rock zu vernehmen.



Als passend zu den variantenreich gestalteten, jedoch immer wieder auf den Punkt gebrachten Kompositionen erweist sich auch der nicht minder variable Gesang von Marc LaFrance. Der schafft es nämlich locker, sowohl bei eher rauen Tracks, wie dem knackig-rockenden, mit einem Hauch Sleaze überzogenen Opener 'Liar (Fool's Gold)', als auch bei den eher melancholischen Nummern durch seine wandelbare Stimme zu begeistern.



Besonders gut gelungen sind den offenbar bereits routinierten Musikern die Hooks und Refrains, denn die nisten sich auf Anhieb im Langzeitgedächtnis ein. Egal, ob eine Nummer eher nachdenklich angelegt ist - wie etwa 'Little Jenny' - oder doch in bewährter ALICE COOPER-Manier auf Stadion-Einsätze getrimmt ist - wie beispielsweise 'Painted Lady'.



Diese Band sollte man also durchaus im Augen behalten, auch wenn nicht anzunehmen ist, dass sie in Bälde hierzulande auf den Bühnen aufschlagen wird. Schließlich ist THUNDERBIRD businesstechnisch immer noch auf sich allein gestellt.