Jenseits solider Spielkunst leider eintönig, steril und langweilig.

Sorry, THWART, ihr seid eine spielstarke Band, aber eure Musik hat leider nicht allzu viel, das sich hervorzuheben lohnt. Ihr spielt modernen Thrash mit weiblichem Gesang/Geschrei, und ihr versucht dabei, aggressive Passagen mit melodischen Refrains zu kontrastieren. Das hat manchmal etwas von den letzten THE HAUNTED-Scheiben, auch ARCH ENEMY fällt mir da ein, TRIVIUM wird von anderen als Referenz genannt. Als Band macht ihr, ganz nüchtern gehört, auch keinesfalls etwas falsch, aber ich kann kaum glauben, dass ihr ein frischer Newcomer sein sollt.



"Once Human" hört sich eher wie die Routine-Arbeit einer müden Szenegröße an, denn trotz aggressiver Attitüde geht ihr in Sachen Songwriting in meinem Ohr zu sehr auf Nummer sicher, entwickelt dazu keinen eigenen Charakter. Erschwerend kommt noch hinzu, daß ich selbst die Granden dieses Metalcore/Thrash/Modern Metals nicht allzu berauschend finde. Ein Klon mit gefühlt identischem musikalischem Konzept kann deshalb dementsprechend wenig reißen. "Once Human" ist - vor allem auch im Kontext mit einer Spielzeit von über einer Stunde - auf Dauer eintönig, steril und langweilig.