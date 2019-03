Unvollständige Kollektion des gesamten Bandschaffens

Insgesamt sechs vollwertige Scheiben hat THY PRIMORDIAL zu Lebzeiten eingespielt, allerdings haben es nur vier Alben auf die aktuelle Compilation geschafft, die immerhin knapp anderthalb Dekaden nach dem endgültigen Split der schwedischen Black-Metal-Combo in die Regale gestellt wwird. Die Gründe für die Selektion sind nicht wirklich nachvollziehbar, weil Lizenzprobleme offenbar keine Rolle gespielt haben - immerhin erschienen die ersten Platten alle bei Pulverised Records, auch diejenigen, die man hier in ihrer Gänze auf "The Blackened Years" geschoben hat.

Sei's drum, eigentlich gibt es keinen Grurnd zu meckern, schließlich ist das Material von THY PRIMORDIAL heute gar nicht mehr so leicht zu bekommen, allen voran das Debütalbum "Where Only The Seasons Mark The Paths Of Time", mit dem sich die Band 1997 erstmals einer größeren Öffentlichkeit präsentierte. Die beiden nachfolgenden Scheiben werden hier ausgespart, obschon speziell "At The World Of Untrodden Wonder" ein echtes Highlight im damaligen Jahreskalender markierte, das für viele immer noch zu den stärksten Black-Metal-Werken des vorletzten Jahrzehnts gehört.

In der weiteren Chronologie meldet "The Blackened Years" dann aber Anspruch auf Vollständigkeit an: "The Heresy Of An Age Of Reason", "The Crowning Carnage" und das nicht mehr ganz so starke Abschiedsalbum "Pestilence Upon Mankind" bieten typisch nordischen Black Metal, rau und dissonant und letztlich so stark von den 90ern geprägt, dass man irgendwann auch erkennen musste, dass die Band der Szene keine wirklich neuen Impulsse mehr verpassen konnte. Insofern unterliegt auch diese Compilation einem Qualitätsgefälle, das mit dem bärenstarken Debüt und dem kaum minder überzeugenden "The Heresy Of An Age Of Reason" seine Glanzpunkte setzt, in den übrigen Momenten jedoch auch deutlichen Verschleiß dokumentiert.

Dennoch: Fans der zweiten Generation kommen an dieser Truppe auch Jahre später nicht vorbei, und da sich momentan kaum Alternativen auftun, die alten Schmuckstücke ins Haus zu holen, ist "The Blackened Years" definitiv eine Sammlung, auf die man nicht verzichten sollte - es sei denn natürlich, man ist im Besitz der Originale, denn auf weiteres Bonusmaterial wurde hier verzichtet.