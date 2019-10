Ein durch und durch besonderes Album!

Dank meiner Tätigkeit als Musikredakteur lernte ich in all den Jahren auch Bands kennen, die aus Ländern stammen, die nicht unbedingt zur Hochburg des Heavy Metals zählen, unter anderem auch Israel. Und dennoch gibt es mit ORPHANED LAND, aber auch SHREDHEAD, DISTORTED und BETZEFER Gruppen, die dieses schöne Land auch auf meine musikalische Landkarte brachten. Und nun gesellt sich TILLIAN dazu, eine Band, die allerdings auch aus anderen Gründen besonders ist.

Den größten Aha-Moment gibt es sicherlich beim weiblichen Gesang, der jedoch zur progressiven und mystischen Ausrichtung der Band außerordentlich gut passt. Denn neben dem wirklich geschmackvollen Artwork und einem glasklaren Sound sorgt speziell Leah Marcu für die deutlichen Farbtupfer auf dem Debüt "Lotus Graveyard". Auch wenn ihre Stimme durch den Hang zum Musical deutlich hervorsticht, so lässt sie der instrumentalen Abteilung noch genügend Spielraum zur Entfaltung und kann darüber hinaus sowohl in rockigeren als auch in balladesken Momenten überzeugen. Und wem das noch zu langweilig ist, sollte sich 'Monster' und 'Moonlight Dancer' anhören. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber Freunde südamerikanischer Klänge werden Augen machen.

Für weitere Besonderheiten sorgen die klassischen Instrumente, die dem Progressive Rock/Metal TILLIANs noch mehr Atmosphäre, Dynamik und Facetten verabreichen. Cello, Klavier und Akustikgitarre sorgen im Einklang mit wuchtigen Drums, knackigen Riffs und dem opernhaften Gesang der Frontdame für ein Hörerlebnis, das alles andere als alltäglich ausfällt. Allein der 'Reborn'-Eröffner sorgt schon für maximale Vorfreude auf die Taten, die da noch folgen.

Die Spannung wird durch die Bank weg oben gehalten, jede einzelne Note, jedes Instrument sorgt für eine wirklich tolle Atmosphäre, und ob wir es nun mit härteren Stücken wie 'Black Holes' und 'Love Or Heaven' oder mit Songs im eher ruhigeren Fahrtwasser wie 'I'm Too Close' und dem 'Earth Walker'-Abschluss zu tun haben, in Gänze betrachtet ist "Lotus Graveyard" ein unheimlich vielschichtiges Album, das auch nach mehreren Durchgängen noch zu überraschen, fesseln und begeistern vermag.