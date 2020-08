Eine musikalische Abenteuerreise.

TOEHIDER mischt seit 2008 die Musikwelt auf, veröffentlichte von Mai 2009-April 2010 zwölf experimentelle EPs und nun mit "I Like It!" Album Nummer vier - dafür hat sich Mastermind Michael Mills was Besonderes ausgedacht und hat seine Fans das Album bauen lassen. Hierfür hat er über 40 Songs 250 Unterstützern auf dem Social-Payment-Service-Portal Patreon zur Wahl gestellt und die zwölf besten Songs finden sich nun auf "I Like It!" wieder. Wer dem Schaffen TOEHIDERs vertraut ist, der weiß, dass die Australier einer Wundertüte gleich am liebsten den Hörer überraschen, auch "I Like It!" macht da keine Ausnahme.

Bereits der Opener 'Full Bore' tönt quasi wie ein Potpourri des Metal und hat von Power- über Prog- bis Black-Metal, inklusive Mills' überdrehter Vocals allerhand geladen. So viel Metal gibt es allerdings nur noch zum Albumende mit 'How Much For That Dragon Tooth?' zu hören, der Großteil ist wie eine bunte Abenteuerreise, auf der eine Vielzahl von musikalischen Welten gestreift Werden: Blues, Rock, Folk, Funk, Musical, Pop, alles ist möglich und wird beeindruckend authentisch umgesetzt.

I Like It? Ja, aber weniger, als ich eigentlich möchte, ehrlich gesagt. Der Dorn im Ohr ist mir die Produktion, die die Fülle der Musik, dem Detailreichtum, nicht gerecht wird, denn die Omnipräsenz von Gesang und (ziemlich sicher programmierten) Schlagzeug klingt wirklich seltsam und gräbt in diesem Fall "I Like It!" viel Wasser weg. Die harten Parts des Albums klingen irgendwie nicht fertig und die - überwiegenden - genre-fremden Arrangements dafür allerdings umso professioneller. Das hat zur Folge, dass ich "I Like It!" auch viel eher als ein Fusion-/Crossover-Album, als ein Metal-Album einkategorisieren würde, wenn man denn unbedingt wollte. Das ist gar nicht per se negativ, vielleicht hätte Mills sogar besser daran getan, gar keinen Metal anzubieten, was für das Album im Endresultat gegebenfalls runder ausgesehen hätte.

Was bleibt, ist ein Album, das von Spielwitz, humorvollen Texten und Kreativität nur so sprudelt und nicht nur einmal an einen gewissen DEVIN TOWNSEND erinnert. Wer gerne über den Tellerrand hört, sollte "I Like It!" auf jeden Fall Gehör schenken.