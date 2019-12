Dieses Album hat besonders viel Raum.

TÖRZS ist ein Post-Rock-Band aus Ungarn. Eigentlich könnte ich nun aufhören zu schreiben. Denn kaum eine Musik könnte so sehr Pate für diesen Stil stehen wie jene von TÖRSZ. Den meisten dieser Bands ist ja die Verwendung von Hall- und Delay-Effekten gemeinsam, und hier haben sich die Ungarn sogar etwas Besonderes einfallen lassen: Das Album wurde nämlich in einer Tropfsteinhöhle aufgenommen. Und wer da schon mal war, weiß, dass wenn man "Buh" sagt, ein fettes "Buuhuuh" zurückkommt. Mit diesem Wissen kann man sich nun einbilden, dass der Hall auf "Tükör" besonders "raumig" klingt, und mit einer sehr guten Stereoanlage könnte man vielleicht hören, ob diese natürliche Räumlichkeit einen klanglichen Vorteil bietet.

Ansonsten muss ich sagen, klingt TÖRSZ' Post Rock so herkömmlich und eingefahren wie es nur geht. Es geht um sanft an- und abschwellende Klangteppiche, angenehme Wohlfühl- (oder Einschlaf-) Atmosphäre, Stimmungsmusik. Leider kommt bei mir zu keiner Minute die Faszination auf wie Mitte der 2000er, als ich diese Stilistik (reichlich spät) mit Bands wie RED SPAROWES, MOGWAI, GSY!BE, MAYBESHEWILL oder CASPIAN entdeckte. Dabei ist ein Song wie 'Harmadik' alles andere als übel, doch bei keinem Stil ist dieses "Gab-es-doch-schon-alles-so-ähnlich"-Ungefühl bei mir so eklatant wie im Post Rock. Und von "Tükör" geht eben kaum ein frischer Impuls aus; zudem hat das Album auch einfach zu wenig Kanten. Ich möchte damit aber nicht sagen, dass TÖRSZ schlechte Musik macht, ganz und gar nicht. Die Band scheint sich dieser mit Leib und Seele zu verschreiben. Und wer den Stil liebt so wie er ist und davon einfach nicht genug kriegt, der kann, soll, nein muß sogar in "Tükör" investieren.