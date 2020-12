Irgendwo im Nirgendwo

Encyclopaedia Metallum listet insgesamt 32 (!) Bands auf, die sich den Namen TORMENT gegeben haben. So auch die Jungs aus Nancy, die allein schon deshalb keinen Innovationspreis gewinnen würden. Doch auch für ihr vorliegendes Debüt "Occult" würden sie diesen nicht bekommen, verdient ihr Todesblei doch allerhöchstens das Prädikat "ganz nett".



Versteht mich nicht falsch, ihre Mischung aus typischem US-Tod der Marke CANNIBAL CORPSE, OBITUARY oder IMMOLATION gepaart mit deutlichem Schwedenstahl geht handwerklich vollkommen in Ordnung, pumpt sich ordentlich aus den Boxen ins Trommelfell und während der knapp dreiviertelstündigen Spielzeit wippt der Fuß ein ums andere Mal auch munter mit.



Aber das ist auch schon das Äußerste der Gefühle, denn "Occult" hat ein großes Problem: Es gibt zu viel Ähnliches. Zu viele Passagen hat man an anderen Stellen schon druckvoller, brutaler und deutlich energischer gehört und spätestens ab der Hälfte der Platte spielen die Franzosen ihren Stiefel etwas einfallslos herunter.



Ab und an gibt es danach, aber öfter zuvor, gute Stellen, die Hoffnung auf mehr machen. 'Human Parasite', 'Rituals' – ich mag deren Duschschaum! – und 'Swarm' spielen sich noch am ehesten in den Vordergrund. Doch da kommen wir schon zum Pudels Kern: "Occult" ist nicht schlecht, es ist aber auch kein sonderlich gutes, innovatives Album, das aus der Masse hervorsticht.



Noch schlimmer: "Occult" wird untergehen, da es im französischen Death Metal nicht nur präsentere Gruppen wie BENIGHTED oder NECROWETCH gibt, sondern generell dieses Genre so dermaßen überlaufen ist, dass lediglich nette Platten wie die vorliegende kaum eine Chance haben werden. Und dafür bietet eine Band wie TORMENT mit einem Album wie "Occult" in einer Schublade wie dem Death Metal einfach viel zu wenig – bis auf das Artwork! Das ist cool!