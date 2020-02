"Metal Is Forever!"

Mit den Nürnbergern TORPËDO steht eine weitere talentierte, tief in den Achtzigerjahren verwurzelte Band in den Startlöchern, welche sich mit Haut und Haar dem typisch teutonisch klingenden Heavy/Speed Metal dieser Zeitepoche verschrieben hat. Bei vorliegendem Sechstracker "Mechanic Tyrants" handelt es sich um derer 2018er Demo, das nun dank Gates Of Hell Records seinen wohlverdienten Platz sowohl auf Vinyl als auch auf CD im Händlerregal findet.

Wie zu erwarten setzt die Produktion keine neuen Standards, ist aber in meinen Ohren und speziell für dieses Genre gut genug, um auch so veröffentlicht zu werden. Die Songs erinnern unweigerlich an Bands wie IRON ANGEL, ATLAIN, STRANGER, STORMWIND, VAMPYR, CALDERONE oder VETO. Die obergeile Speed-Granate 'Mechanic Tyrant' und der coole Ohrwurm 'Sons Of Evil' stechen in meinen Ohren heraus und eignen sich daher bestens zum Antesten.

Ich hoffe innigst, dass uns die Franken in Bälde mit ihrem Debütalbum, welches hoffentlich den eingeschlagenen Stil ihres Demos beibehält, beglücken. In diesem Sinne: "Metal Is Forever!"