Kurz und knackig

Es gibt sie hin und wieder noch, die Perlen des Undergrounds. Bands, die sich auch in diesen schwierigen Zeiten hinauswagen und sich und ihre Musik der Öffentlichkeit präsentieren. Eine dieser Bands ist TORTURESLAVES. Die fünf Münchner lassen sich definitiv nicht unterkriegen und veröffentlichen nun ihr Debütalbum "Tools Of Torture" komplett in Eigenregie.



Geboten wird in der knappen halben Stunde Albumspieldauer vornehmlich Thrash Metal, dem eine ordentliche Spur Death Metal beigemischt wird. Die Songs sind ziemlich gut konstruiert, auch wenn man ganz große Innovationen vergeblich sucht. Macht aber auch nichts, denn was hier aus den Boxen dröhnt, hat den Anspruch, roh und unverbraucht zu klingen. Und genauso darf das auch sein. Die Drums kommen wuchtig daher, ohne klinisch zu klingen. Der Bass, wenn man ihn den mal von der Leine lässt, frisst sich mit Wohlwollen ins Gedärm. Dazu noch das eine oder andere coole Riff und die guten alten Blast-Beats an den richtigen Stellen eingebaut, schon frohlockt die metallische Seele. Stilistisch lässt sich das Ganze am ehesten mit den Balinger Kollegen von ENDLEVEL vergleichen, wobei TORTURESLAVES zwischendurch, wenn sie denn mal etwas melodischer agieren, ein gewisses CHILDREN OF BODOM-Flair versprühen. Das mag vielleicht auch an der Stimme von He-Man Powerblast liegen, die dem punkigen Spirit von Alexi Laiho (R.I.P.) durchaus nicht unähnlich scheint.



Ach ja, die Pseudonyme. Diesbezüglich haben die Bayern ihrer Kreativität mal so richtig freien Lauf gelassen. Da hätten wir nämlich noch Korbi Carnage, Torturesepp, Toni Torture und Mike Slave. Wenn es dafür Bonuspunkte gäbe, würde ich sie hier großzügig verteilen. Gibt es aber nicht. Aber auch ohne diesen Bonus landen wir bei sieben Punkten, denn auch wenn es "Tools Of Torture" hier und dort noch an dem letzten Quäntchen fehlt (gerade in Sachen Artwork sollte man sich dringend professionelle Hilfe holen), so kann man TORTURESLAVES doch zu einem gelungenen Einstand gratulieren.