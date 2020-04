Holm-Lupo, Jacob: Every Album, Every Song

Die Essenz TOTOs in Schriftform: Ihre Musik.

Mittlerweile ist das Portfolio des Verlags Sonicbond ganz schön gewachsen. Mit der Reihe "On Track" nimmt sich ein Autor jeweils einer Band oder eines Künstlers an, um dann nach und nach alle Alben und alle Lieder in einem Band vorzustellen und auch durchaus zu kommentieren. Die neueste Ausgabe beschäftigt sich mit TOTO.

Das Buch ist chronologisch aufgebaut und führt nach einer Einleitung über die Entstehung der Band zu dem Debütalbum. Bei jedem Album werden alle Fakten genannt, die man sich wünschen kann, wie alle beteiligten Musiker und andere Mitarbeiter, Veröffentlichungsdatum und Charterfolge. Danach wird die jeweilige Entstehungsgeschichte eines Albums beleuchtet, bevor der Autor jedes Werk Lied für Lied durchgeht. An dieser Stelle erkennt man dann auch, das Jacob Holm-Lupo ein ziemlicher Fan der Band ist, der auch in den weniger überzeugenden Liedern der Band zumeist etwas Bemerkenswertes und Positives findet. Aber warum sollte jemand ein Buch schreiben über Musik, die er nicht mag? Und warum sollte ich so etwas lesen wollen?

Das heißt nicht, dass er völlig unkritisch an das Werk der Kaliforniern herangeht. Dass TOTO immer mal wieder ordentliche, aber nicht allzu beeindruckende Alben produziert hat, ist unstrittig, und Jacob Holm-Lupo nennt das Kind auch diesbezüglich beim Namen. Auch wenn ich mit seinen Schlüssen nicht immer übereinstimme, ist es erfrischend, dass er nicht nur Tinte, sondern auch Herzblut einfließen lässt und man zwischendurch fast meint, die Enttäuschung des Autors, so nachträglich sie auch sein mag, aus den Zeilen vernehmen zu hören, bei der immer die unterschwellige Frage mitschwingt "wie konnten so großartige Musiker einen solchen Murks fabrizieren?".

Holm-Lupo belässt es aber nicht bei eigenen Einschätzungen, sondern untermauert seine Ansichten und Fakten mit Zitaten der Bandmitlieder aus verschiedenen gedruckten oder aufgezeichneten Quellen. Das Buch ersetzt dabei natürlich keine Biographie der Künstler, aber die essentiellen Grundlagen, die er als Basis für seine Einschätzung nutzt, werden für den Leser aufgezeigt. Dabei stehen aber die Lieder im Vordergrund. Wer etwas wissen möchte über Touren, Geschehnisse innerhalb der Band oder das Privatleben der Musiker, muss zu "The Gospel According to Luke" von Steve Lukather greifen. "TOTO: Every Album, Every Song " ist diesbezüglich keine Konkurrenz, sondern eine Ergänzung, denn Künstlerbiographien lassen genau den Teil häufig weg, den wir als Musikkonsumenten zuerst vorgesetzt bekommen: Die Musik. Nach der Lektüre dieses Buches sollte diesbezüglich wahrlich keine Frage mehr offen bleiben, zumal sogar der Soundtrack zu dem Film "Dune" mit integriert ist, der in keiner TOT-Sammlung fehlen sollte, aber nicht offensichtlich zur Banddiskographie gehört.

Das Buch besitzt auch einen Fototeil, der in der Mitte zusammengefasst ist und neben den Plattencovern auch Bilder aus Videos der Band und ein paar Live-Fotos beinhaltet. Diese scheinen alle aus Videos zu stammen, da keine Fotografen angegeben sind. An dieser Stelle ist es schade, dass Jacob Holm-Lupo nicht auf Promofotos aus den jeweiligen Jahren zurückgreifen konnte. Da dies meine erste Bekanntschaft mit der "On Track"-Reihe von Sonicbond Publishing ist, kann ich nicht sagen, ob das immer so ist. In jedem Fall könnte das Buch durch eine umfangreichere Bebilderung noch gewinnen. Das sich aber die Musik im Fokus befindet, ist der Fototeil, wenn auch nicht opulent, so doch ausreichend.

Das Buch endet mit dem 2015er Album "XIV" und einer Liste der Live-Alben und Box-Sets. An dieser Stelle wäre vielleicht noch eine Liste anderer Veröffentlichungen wie EPs und Singles nett gewesen aber davon gibt es mittlerweile so viele, dass man sich sowieso auf die jeweils parallel zu den Alben erschienenen Singles hätte beschränken müssen. Soweit mir bekannt ist, gibt es auch keine Non-LP-Tracks der Band auf irgendwelchen anderen Veröffentlichungen. Eine Liste der Sideprojekte der Musiker und anderer Kollaborationen ist ebenfalls nicht vorhanden, allerdings werden die meisten oder sogar alle im Text erwähnt. Da ich nicht hundertprozentig sattelfest bin bei allen TOTO-Nebenschauplätzen, vermag ich nicht mich Sicherheit zu sagen, ob etwas fehlt, aber mir macht der Text einen vollständigen Eindruck.

Der Autor Jacob Holm-Lupo ist ein norwegischer Musikjournalist, der auch selbst Musiker ist. Nachdem Buch über BLUE ÖYSTER CULT ist TOTO sein zweites Werk für Sonicbond und wenn das BÖC-Buch genauso gut ist, muss ich es unbedingt ebenfalls lesen. Für TOTO-Fans ist dieses Buch eine Freude, die noch größer wird, wenn man zu den Texten Holm-Lupos das jeweilige Album hört. Allein für dieses Vergnügen sollte man das Buch besitzen. Und wer Toto erst kennenlernt, findet einen Ratgeber, der ihn durch die Diskographie der US-Amerikaner leitet.

Ein Wort zum Satz und Layout: Das Buch ist gut lektoriert und enthält erfreulich wenige Fehler. Der Font ist klassisch, mit Serifen, leicht lesbar und angenehm. Mancher mag es dröge finden, ich lobe das als zweckmäßig und unaufgeregt. Speziell falls man das Buch auf elektronischem Weg konsumiert, was ich tue, da ich zur Besprechung eine PDF-Datei erhalten habe, ist das Layout sehr gut lesbar, aber auch sonst überzeugt " TOTO: Every Album, Every Song" durch starken Inhalt und nicht durch Design-Firlefanz.

Alles in allem ist Jacob Holm-Lupo und Sonicbond ein starkes Werk gelungen, das nicht nur für echte Fans einen Blick wert sein sollte. Bestellen kann man das Buch im Shop von Sonicbond direkt, allerdings ist das Porto aus Großbritannien durchaus erheblich im Vergleich zu dem wirklich erschwinglichen Preis von 14,99 Britische Pfund des Buches. Wenn man allerdings mehrere Bücher zusammen bestellt, relativiert sich das und ist nicht mehr viel teurer als ein Versand innerhalb Deutschlands kosten würde. Aber jeder Buchladen kann die Bücher bestellen, wenn man nicht direkt zu Amazon gehen möchte, wo das Buch bereits gelistet ist.