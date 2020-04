Kurze Dauer - Gott sei Dank

An manchen Stellen wird ihre Musik als eine Mischung aus CANNIBAL CORPSE, NUCLEAR VOMIT und – Achtung! – BONEY M. beschrieben. Ja, ihr lest richtig, und so abstrus und konfus sich diese eigenartige Mixtur auch anhört, so eigenartig ertönt auch "Dziesięć", das Debütalbum der Jungs von TRANQUILIZER 247. Aus Polen kommen die fünf Herrschaften, die in der Vergangenheit schon in anderen lokalen Kapellen herumwüteten und sich nun eben zusammentaten, um, naja, Musik zu machen. Doch wie findet man einen Zugang bei diesem so gegensätzlichen Gebräu?

Richtig, so steh auch ich mit vielen Fragezeichen vor dem Erstlingswerk der Jungs und weiß auf die Frage partout keine Antwort. Eher stehen Death Metal und Grindcore im Vordergrund, der jedoch sehr uninspiriert, orientierungslos und recht fad daherkommt. Mal wird geprügelt, mal gegrunzt, mal aufs Tempo gedrückt, mal im mittleren Tempo geschaut, welche Eintagsfliegen man plattmachen kann.

Das Ganze ist zwar schön und gut, doch wurde von vielen anderen Prügelkommandos dieser Sparte schon weitaus innovativer, ideenreicher und energischer fabriziert. Ja, ab und zu bleiben gewisse dezent melodische Züge – hier liegt wohl der BONEY M-Faktor – auch hängen und so wissen 'Dirty Marriage', 'Crocodile' und 'Pitbull' zumindest ansatzweise das Drücken der Skip-Taste zu verhindern, sind sie jedoch auch die kürzesten Tracks der Scheibe. Auf die volle Distanz können Frontschreihals Gulash und Co. also kaum überzeugen.

Ob man damit in einem eh schon vollkommen überfluteten Genre, in denen sich dutzende Death-Metal-Bands und noch mehr Grindcore-Gruppen gegenseitig die Klinke in die Hand drücken, einen Blumentopf gewinnt, wage ich doch stark zu bezweifeln. Hier fehlen neue Ideen und Durchsetzungsvermögen speziell bei der nimmer schlafenden Konkurrenz. Wer weiß ob es beim TRANQUILIZER 247-Zweitwerk besser wird, ich habe dabei aber berechtigte Zweifel.