The Absolute Universe: The Breath Of Live (Abridged Version)

Eine alternative Sicht der Dinge.

Willkommen zur zweiten Runde auf dem transatlantischen Luftschiff auf dem Weg durch das Weltall. Diese Besprechung ergänzt den initialen Text zum neuen Album "The Absolute Universe: Forevermore", denn sie entstand erst im Laufe der Arbeiten am neuen Album aus dem Wunsch heraus, die Veröffentlichung nicht so ausladend zu gestalten. Wir sprechen hier aber immer noch von 65 Minuten neuer Musik (im Gegensatz zu den 90 Minuten der anderen Fassung). Dass der Wunsch nach einem kürzeren Album nun ausgerechnet aus dem Hause Morse kommt, ist schon verwunderlich. Normalerweise hat der gute Neal ja ein Faible für episch angelegte Kompositionen.

An dieser Stelle möchte ich meine Kaufempfehlung einmal anbringen, denn die Auseinandersetzung mit den beiden Versionen des Albums beeinflusst maßgeblich die Wahrnehmung der Songs und Arrangements. Ich bin sehr gut damit gefahren, mich erst intensiv mit der langen "Forevermore"-Edition auseinandersetzen und dann in die kürzere "The Breath Of Life"-Fassung einzutauchen. So fällt naturgemäß mehr auf, was im Vergleich fehlt. Und da man die Melodien und teilweise auch die Texte schnell im Ohr hat, bemerkt man die Nuancen der Morse'schen Interpretation des Projekts, ohne in Windeseile zwischen den Tracks hin- und herzuspringen.

Einige Songs des Albums wurden gekürzt, aber nicht einfach mit Pro Tools zurechtgestutzt. An etlichen Stellen hatte Neal seine Mitstreiter gebeten, neue, abweichende Takes aufzunehmen, die dann auch mal in unterschiedlichen Melodiebögen resultieren können. Ein Beispiel dafür ist die 'Overture', deren "Belong"-Leitmotiv Neal so früh scheinbar nicht offenbaren wollte. Aber es geht auch noch deutlicher: 'Heart Like A Whirlwind' sucht man auf der Tracklist der "The Breath Of Live" vergebens, hier heißt die Nummer 'Reaching For The Sky', die man zwar an der anfänglichen Musik, nicht aber an den Texten wiedererkennt.

Nicht alles ist hier kürzer geraten. So geht es Neal mit seiner Fassung von 'Love Made A Way' mit über neun Minuten anders an als Roine, der sich um die Produktion des großen Geschwisterchens gekümmert hat. Vollständig neu ist hingegen 'Can You Feel It', im Gegenzug fehlt die Stolt-Komposition 'Lonesome Rebel'. Bei diesem direkten Duell entscheide ich mich für die düstere Ballade des Schweden, der hier das Schwarze unmittelbar trifft und sich nicht so in Allgemeinschauplätzen verliert wie Neal.

Bevor wir uns nun endgültig mit dem Fazit zum neuen TRANSATLANTIC-Album auseinandersetzen, möchte ich noch einmal meine Bewunderung für das Vorgehen der Band kundtun. Wir bekommen so ganz fantastische Einblicke in die Bandchemie, was sonst eher als Raritäten-Bonusdisc im Äther verschwunden wäre. Der Mut und die Arbeit, beide Wege zu Ende zu gehen, sprechen ebenfalls Bände. Und hier geht es ja noch nicht um den noch einmal anderen 5.1-Mix, den Mike Portnoy sich zur Brust genommen hat.

Experiment gelungen, Patient lebt. Müsste ich mich für eine Fassung entscheiden, so fiele meine Wahl ohne Zweifel auf die lange "Forevermore"-Fassung. Zwar sind etliche alternative Ideen und Melodien auf der vorliegenden "The Breath Of Life" auch verdammt gelungen, sie kürzt aber kein zu langes Album. Als Fan der Band macht es darüber hinaus wahnsinnig viel Spaß, die zahlreichen Unterschiede zu entdecken und immer wieder zu vergleichen. Ein Doppelkauf lohnt sich also in jedem Fall. Wer lediglich "The Breath Of Life" kauft, verpasst einiges. Da werfe ich ganz persönlich meinen Hut für die Sammlerbox ins Spiel, die neben den beiden CD-Versionen ja noch die Blu-ray und diverse Schallplatten enthält.