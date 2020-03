High-Speed-Euro-Melodic-Metal - aus Brasilien.

TRAUMER aus Brasilien ist sicher einigen ein Begriff - die Jungs brachten mit "History" nicht ihr erstes Album auf den Markt. Insgesamt ist es überraschend, wie viele feine Bands aus Brasilien kommen, die ganz klar in der HELLOWEEN-Schule verankert sind - man denke nur an ALMAH, VIPER oder natürlich ANGRA. In dieser Schublade ist TRAUMER auch gut aufgehoben. Das heißt: Es gibt viel Zuckerguß, viele süßliche Melodien, schnelles Schlagzeuggebozle, aber dafür kaum Härte, Schmutz oder Dreck. Vom Gesang her muss ich sofort an STRATOVARIUS denken; die Finnen dürften klar eine der Hauptinspirationen sein. An die Qualität der besseren Outputs von STRATOVARIUS (oder auch ihre einstige Kopie SONATA ARCTICA) kommt man hier aber nie heran.

Ich durfte ja auch schon den Vorgänger rezensieren, den ich damals ganz cool fand. Hier sehe ich durchaus eine gewisse Schwäche im Songmaterial: Die Titel zünden bei mir auch nach mehreren Durchläufen nicht wirklich. Handwerklich ist das alles supersolide gemacht, aber es ist letztlich "nur" eine ordentliche generische Scheibe, die ohne echte Erinnerungswerte ausommt. Für mehr Punkte müsste ich auch etwas über die Songs schreiben können, aber da bleibt einfach nichts hängen. Dabei ist der leicht penetrante Nervfaktor bei den Keyboards vom Vorgänger hier komplett getilgt - gleiches gilt leider ein wenig für die Ohrwürmer.

Alles grundsolide, alles ordentlich gemacht, aber wer erinnert sich in einem Jahr noch an diese Scheibe? Ich will den Jungs gerne alles Gute wünschen und finde hier auch nichts wirklich ärgerlich. Aber ich werde das Album wohl einfach nie wieder auflegen und mich wohl auch kaum daran erinnern. Und das ist doch letztlich schade. Gerne hätte ich mehr über "History" geschrieben. Aber mir fällt nichts mehr ein. Irgendwie bezeichnend.

Anspieltipps: Innocence, Seize The Day