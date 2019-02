Der nächste Underground-Hype?

Das Demo von TRAVELER hat letztes Jahr in der Szene ganz schön staub aufgewirbelt. Nun hören wir die ersten 38 Albumminuten der Kanadier, die 2019 sicher auch am "Keep It True"-Festival viele Fans gewinnen werden. Geboten wird nebst einem enorm stimmigen Artwork traditioneller, melodischer, leicht epischer und definitiv kauziger Metal. Sänger Jean-Pierre Abboud hat mit BORROWED TIME und GATEKEEPER bei zwei weiteren Underground-Helden ziemlich starke Alben eingesungen, klingt hier aber mehr nach BORROWED TIME als nach GATEKEEPER. Mit 'Starbreaker' (kein PRIEST-Cover, aber eine eindeutige Hommage) geht es flott los. Aus meiner Sicht ist die Produktion nicht ganz optimal ausgefallen, das geht schon noch klarer, ohne unnötig modern nach RIOT V oder FIFTH ANGEL zu klingen.

Der Band-Chef, HROM-Gitarrist Matt Ries, hat einige feine Nummern geschrieben und spielt unauffällig aber songdienlich seine Riffs und Soli. 'Street Machine' ist durchaus auch PRIEST-beeinflusst, riecht aber auch ein bisschen nach US Metal und IRON MAIDEN, und aus meiner Sicht sind das nicht die schlechtesten Referenzen. Der Track ist ein ziemlicher Ohrwurm und definitiv ein Highlight. 'Behind The Iron' beginnt von der Melodieführung wie ein älterer METAL INQUISITOR-Titel, was ich natürlich geil finde, und wer das logisch zu Ende denkt, merkt, dass es dadurch auch nach NWoBHM klingen muss. Mit 'Konamized' folgt die kürzeste Nummer, die nur knapp über zwei Minuten geht. Das Instrumental hätte ich aber nicht gebraucht.

Weiter geht es mit 'Up To You', definitiv eine der epischeren Metal-Nummern, trotz der stampfenden Gitarrenlinien. Eine melodische Nummer, die live sicher für Laune sorgt. 'Fallen Heroes' beginnt noch stampfiger, HAMMERFALL lässt grüßen. Und hey, ich liebe HAMMERFALL! Beim Gesang denke aber sicher nicht nur ich an diverse Kauz-Kollegen, und die Mischung ist echt cool. Mit einem ruhigeren Beginn wartet 'Mindless Maze' auf, aber bald sind wir wieder in einer typischen TRAVELER-Nummer. Wer so weit mitgelesen hat, weiß, dass ich typische TRAVELER-Nummern gut finde. Der Refrain erinnert ein wenig an Truppen wie SLOUGH FEG, hat aber auch eine leichte ENFORCER-Note. Die Hitdichte ist hier echt hoch.

Mit 'Speed Queen' geht es in den Endspurt. Klar, hier wird Speed Metal geboten, und das passt auch zu den Jungs. Vor allem die Gitarren machen noch mal richtig Spaß. Insgesamt ist der Hype ok. TRAVELER haut ein richtig geiles Debüt-Album auf den Markt, das sicher nicht die Offenbarung des traditionellen Metals schlechthin ist, wohl aber eine neue Duftmarke setzen kann. Wer auf GATEKEEPER oder BORROWED TIME stand, kommt natürlich eh nicht an der Scheibe vorbei, aber auch alle anderen Fans von kauzig-traditionellem Metal, die an melodischen und stampfigen Parts gefallen finden sollten hier mal Probe hören. Ich wurde überzeugt und werde mir das Scheibchen ins Regal stellen.

Anspieltipps: Street Machine, Fallen Heroes