Im Midtempo liegt die Kraft

Aus meiner Heimatstadt Grevenbroich kam einst eine Band namens DRAGONFLY, die mit Martin Brendler auch einen durchaus fähigen Sänger in ihren Reihen hatte. Zusammen mit dem TIGHT-Gitarristen Stephan Georg hauen uns die Rheinländer unter dem Namen TREASURE HUNT netten, schmucken Hardrock um die Ohren. Ein wenig Solinger Stahlgut hier, ein bisschen KROKUS, GOTTHARD und SHAKRA dort und man kann schon erahnen, wohin die Reise des ersten Longplayers "Like A Hurricane" geht.

In Anbetracht der Produktion in Eigenregie kann man sich mit dem Sound der vorliegenden 55 Minuten durchaus anfreunden, darf aber auch trotz des Titels nicht zu viel verlangen. Die Songs sind überwiegend im Midtempo angesiedelt, haben ab und an einen tollen Refrain ('Like A Hurricane', 'Rebel In You'), einen coolen Groove ('Fast And Slow', 'More Miracles') oder machen auch in Gänze eine recht gute Figur. Und auch das balladeske 'Place By The River' ist ein durchaus gelungener Song. Gute Stücke schreiben können die beiden also.

Zugegeben, am Ende geht "Like A Hurricane" ein wenig die Puste aus und zwei, drei Songs weniger hätten auch locker gereicht, wären sogar in Anbetracht der Kurzweiligkeit vielleicht sogar besser gewesen. Doch den – sie werden es mir verzeihen – alten Hard-Rock-Hasen macht die Musik Spaß und das merkt man in jeder einzelnen Note. Und dass das auch ohne Überraschungseffekte, Highclass-Produktion und der Aneinanderreihung von Ohrwürmern funktioniert, zeigt uns "Like A Hurricane" schon recht deutlich.