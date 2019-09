Ausnahmsweise mal gemäßigte Töne aus dem Extrem-affinen Chile

Diese Chilenen sehen sich in der Tradition vieler klassischer Power-Metal-Bands aus dem europäischen Bereich, bewegen sich letzten Endes aber eher im etwas gemäßigteren Hardrock-Segment mit deutlicher Vorliebe für RAINBOW, MASTERPLAN und Konsorten. Mit einen großen Blumenstrauß aus einprägsamen Melodien, vielen AOR-Sequenzen, dezenten metallischen Auswüchsen und einer sehr abwechslungsreichen Darbietung bewerben sich die Südamerikaner für einen Plattenvertrag in der alten Welt - und womöglich werden sie mit "Quest For Hope" auch Erfolg haben.

Die zweite Scheibe überzeugt vor allem in der vokalen Performance, die hin und wieder an Jorn Lande erinnert, dann auch so manchen AOR-Sangesgott nachahmt, an sich aber trotzdem Charakteristika mitbringt, die die Eigenständigkeit der Band sichern. Vor allem der ständige Balanceakt zwischen traditionellem Heavy Metal und ebenso klassischem Hardrock gelingt richtig gut, ohne dass TRIBOULET sich dabei genau kategorisieren lässt. Im Mittelpunkt stehen stattdessen bewegende Harmonien, tolle Chöre, ein paar melancholische Abschnitte und zuletzt auch die Annäherung an besagte Heroen, die hier aber absolut authentisch herüberkommt. Das mag im ersten Moment relativ unspektakulär klingen, ist letzten Endes auch nicht sonderlich aufregend, doch in Puncto Songwriting und Atmosphäre sind die Chilenen vielen Kollegen aus dem skandinavischen und britschen Raum zumindest ebenbürtig und dürfen sich daher auch berechtigt Hoffnung machen, außerhalb der Heimat etwas intensiver wahrgenommen zu werden.

Hexenwerk erwartet man in dieser Szene ohnehin nicht, aber dennoch darf man sich immer freuen, wenn eine junge Combo ihren Helden würdig nacheifert und es ihnen im weitesten Sinne gleichtut. TRIBOULET ist eine tolle Hardrock-Truppe, und "Quest For Hope" definitiv eine Scheibe, mit der man nichts falsch machen kann!

Anspieltipps: New Horizon, Outlaws, To The End