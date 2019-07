Sollte man im Auge behalten.

Die Griechen TRISTENGRAV zimmern uns mit "II - Nychavge" ihr zweites Demo um die Ohren, das vier neue Tracks ("Νυχαυγή" ist lediglich ein Outro) enthält und bei Caligari Records erschienen ist. Mit dem vorliegenden Material beackert der Fünfer das weite Feld des Black Metal auf erfrischende Art und Weise. Während bei den Gitarren immer wieder Einflüsse aus Gothic Rock durchkommen, darf es vom Schlagzeug auch mal ein D-Beat sein. TRISTENGRAV hebt sich insgesamt am meisten durch die punkige Note ab, die bei dem allgegenwärtigen 90er-Worshipping nicht so häufig zu finden ist.

Viele Ideen gefallen mir dabei wirklich gut, weil sie so unverkrampft klingen. Bei 'Tower Of Silence' wirkt das Songwriting zwar noch nicht zu 100% ausgereift, aber wir sprechen hier schließlich von einem Demo. Die Qualität ist im Vergleich zum ersten Demo (beide kann man bei Bandcamp anhören) auf alle Fälle gestiegen und durch die genannten Einflüsse hebt man sich jetzt deutlich mehr von anderen Newcomern ab als das 2018 auf "I - Incendiarism Of Nous" noch der Fall war.

Wer Bock auf Black Metal mit nicht so oft genutzten, aber nicht exotischen Zutaten hat, sollte bei TRISTENGRAV ein Ohr riskieren. In Zukunft dann gerne auch in voller Spielzeit!