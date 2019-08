Unter Tälertrümmern.

Es gibt im Black Metal nicht nur Bands, die sich in Sachen Geheimniskrämerei und Garstigkeit besonders hervortun wollen. Die Jungs von TRIUWINT spielen auf ihrem zweiten Album "Über Trümmertälern" melodischen Black Metal, der mit einigen Kursschwankungen in Richtung Death Metal letztlich sicher im deutschsprachigen Heimathafen einläuft. Mit der Pagan-Schlagseite geht die Band insgesamt verantwortungsvoll um – schunkelig wird es nur selten.

Als Quelle der Inspiration dürfte sicherlich MINAS MORGUL an der einen oder anderen Stelle hergehalten haben, die Stimmung der deutschsprachigen Songs erinnert mich jedenfalls öfters an das Werk der Frankfurter. Doch auch das Werk EISREGENs hinterlässt seine Spuren, der Gesang bei 'Frostgeronten' oder 'Trümmermenschen' schielt mehr als einmal nach Thüringen. Davon abgesehen verarbeitet die Truppe in ihren neun Songs die unterschiedlichsten Songideen, die meistens im schleppenden Midtempo stattfinden, welches von den konsequent nach vorne gespielten Drums etwas aufgemotzt wird. Bei allem Einfallsreichtum stelle ich trotzdem fest, dass nicht all zu viel davon hängen bleibt. Nach drei, vier Durchgängen habe ich noch keinen Favoriten unter den Songs und durch den äußerst "nett" produzierten Sound eckt das Album schlichtweg zu wenig an, um meine Black-Metal-Rezeptoren nachhaltig zu aktiveren.

Auch wenn es rein subjektiv ist, aber deutschsprachigem Black Metal haftet in meinen Ohren immer ein biederer Anklang an, den nur wenige Bands konsequent abschütteln können. Die 'Kaiserburg' zeigt auf dem vorliegenden Album den Punkt auf, wo ich dem Sound insgesamt nicht mehr folgen möchte. Das ist Schwiegermutti-Metal, der so aalglatt klingt, dass eine Split-EP mit SANTIANO nur eine Frage der Zeit ist. Insgesamt bietet TRIUWINT auf "Über Trümmertälern" zu wenig Black Metal, um länger im Gespräch zu bleiben. Handwerklich gut gemacht, inhaltlich sicherlich gut gemeint.