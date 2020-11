Auch der zweite Rundling kann überzeugen.

Auch Album Nummer zwei ist den Herren aus Schweden gut gelungen. Sagen wir mal so: Ich hatte beim Anhören der Platte die meiste Zeit schon Schwierigkeiten, ruhig auf meinem Stuhl sitzenzubleiben.

Das fängt schon direkt beim ersten Song 'Lock And Load' an und zieht sich durch das gesamte Album: ob das eindringliche 'Divided Generations', das russisch angehauchte 'King Of Shadows' (Warum habe ich da bloß "Moskau, Moskau, Russland ist ein schönes Land, hohoho!" von einer deutschen Band aus den Siebzigern im Kopf?), der Titeltrack 'Tundra', der die Frisur wegföhnt, oder Headbangen und die (nicht vorhandenen) langen Haare kreisen lassen bei 'Paranormal'. Ja, TUNGSTEN hat mit "Tundra" zum zweiten Mal mitreißenden Power Metal veröffentlicht. Und für alle, die es ein wenig balladesk mögen, ist mit dem verträumten 'Life And The Ocean' auch gesorgt. Hatte ich schon erwähnt, dass ich die Stimme von Sänger Mike Andersson mag? Nach der kurzen Ozeanauszeit geht es mit 'I see Fury' und 'This is War' noch einmal richtig zur Sache, bevor 'Here comes the Fall' die Reise durch die Tundra mit einem eisigen Wind beendet.

Wem schon Platte Nummer eins ("We Will Rise") gefallen hat, der dürfte auch am Nachfolger "Tundra" seinen Spaß haben. Stilistisch hat sich nichts geändert, es gibt immer noch keine Schublade, in die man "Tundra" stecken könnte. Und das ist auch gut so, Musik soll ja in erster Linie Spaß machen und den hatte ich definitiv.