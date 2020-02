A Night To Remember Live At The Barbican 2012

Tja, diese englische Band ist leider nur den eingefleischten Proggern bekannt. TWELFTH NIGHT ist bei Kennern allerdings eine Institution. Da ich mich auch zu den großen Fans der Briten zähle, war meine Freude groß, als diese Blu-ray angekündigt wurde, besonders weil das Line-Up alle drei Gründungsmitglieder der Band enthält und nur um Keyboarder Dean Baker und den neuen Sänger Mark Spencer ergänzt wurde. Diese Nacht im Barbican Centre in London wurde vor Freunden und Fans der Band aufgenommen, und die Band legte den zuvor genutzten Namen THE CRYPTIC CLUES ab und trat speziell für diese Veranstaltung als TWELFTH NIGHT auf.

Das beinahe zweistündige Konzert, aufgeteilt in zwei Sets, fokussiert sich hauptsächlich auf das Debütalbum "Fact And Fiction" aus dem Jahr 1982, das in Gänze Eingang in die Setliste findet und durch verschiedenste Frühkompositionen erweitert wird. Das ist natürlich toll, denn immerhin gehört "Fact And Fiction" zu den bedeutendsten Alben des britischen Neo-Prog, aber ein bisschen schade finde ich es dann doch, dass aus dem brillanten "Art & Illusion" außer dem Intrumental 'CRAB', das Mitten zu einem Ausflug ins sitzende Publikum nutzt, und auch vom guten 1986er "Twelfth Night" sogar überhaupt nichts zum Zuge kommt. Andererseits wüsste ich auch nicht, was die Band hätte weglassen sollen bei diesem Trip durch die Zeit zurück in die Achtziger, in die große Phase des neuen Progressive Rocks, in der solche Hymnen wie 'Creepshow', 'We Are Sane' oder 'The Ceiling Speaks' entstanden. Und natürlich das monumentale 'Sequences', das sogar noch in eine Zeit vor dem Debüt zurückgeht und beinahe zwanzig Minuten allein auf die Waage bringt.

Musikalisch gibt es absolut nichts auszusetzen. Die Band spielt brillant und klar, der Sound ist großartig, Sänger Spencer stellt sich in einer Reihe mit Geoff Mann, Derek Dick alias FISH und Damian Wilson als Top-Prog-Sänger. Die Band selbst ist natürlich keine Showkapelle und die DVD oder Blu-ray zeigt einen intensiven Gig, allerdings keine visuellen Aufregungen oder gar Effekte. Unaufgeregt ist das Prädikat das mir in den Sinn kommt, denn hier spielt die Musik die erste und einzige Geige, sodass ich sagen würde, dass die Doppel-CD sicher kaum hinter den beiden Bildformaten zurücksteht. Wären da nicht die zusätzlichen Boni, die DVD und Blu-ray dann doch vor dem Tonträger durch das Ziel gehen lassen.

Da ist zum ersten eine beinahe halbstündige Bandgeschichte in Form von Interviews der Bandmitglieder und Beteiligten. TWELFTH NIGHT in den eigenen Worten der Protagonisten, könnte man sagen. Desweiteren erzählt Clive Mitten ein paar Witze und macht britisch-lustige Ansagen und Reden, und es gibt einen dreizehnminütigen Intro-Film, der auch auf dem Konzert gezeigt wurde, in dem die Bandhistory mit Fotos, Videos und einer Timeline kondensiert wird. Diese Stunde Zusatzmaterial ist eine echte Zeitreise und eine Einladung in die unmittelbare Nähe der Band, die die Fans einlädt, ihr emotional näher zu kommen und die Gesichter hinter dem Prog mit echtem Leben füllt. Eine Slideshow mit zahlreichen Fotos aus der ganzen Bandgeschichte rundet das Package ab.

Dieses neue Dokument der Geschichte von TWELFTH NIGHT ist natürlich für Freunde der Band unverzichtbar. Aber auch für Progbeginner ist "A Night To Remember Live At The Barbican 2012" ein großartiger Einstieg in die Band, und ich prophezeie, dass diese Ton- oder Bildträger des Öfteren ihren Weg in die Abspielgeräte finden werden, denn mit so starkem Sound sind nur wenige der Aufnahmen der Briten gesegnet. Absolut top!