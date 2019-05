Plastik? Ja! Miese Songs? Nein!

Vier Dekaden lang dauert die Geschichte der Zwillinge bereits an, doch ihre ganz großen Momente haben Sven Dohrow und Reiner Schweinzer längst hinter sich. Dennoch ist ein zeitweiliges Comeback der beiden Herrschaften natürlich immer mit einer gewissen Spannung verbunden, schließlich will man ja schon herausbekommen, ob der plastische Sound der 80er im Hier und Jetzt eine andere Ausgestaltung erfährt, oder ob die seinerzeit zu hohen Chartehren gekommenen Musiker inzwischen andere Ansätze verfolgen als zu ihrer erfolgreichsten Zeit.

Die Wahrheit liegt letzten Endes irgendwo dazwischen, wenngleich man mit dem Gros der neuen Songs sicherlich auch vor 30 Jahren größere Erfolge hätte feiern können. Der Opener 'Down In Key Largo' beispielsweise kommt mit einer solch penetrant-gemeinen Hookline daher, wie man sie in den Hitlisten des vermeintlich goldenen Jahrzehnts der Popmusik zuhauf finden konnte. Und auch Stücke wie 'So Wrong' und 'Never Surrender' haben diesen ganz besonderen 80s-Charme, der sicherlich auch einen polarisierenden Effekt hat, dessen Widerhaken sich aber so tief einfräsen, dass man ihnen nicht mehr entrinnen kann.

Auf der anderen Seite hat THE TWINS auf "Living For The Future" aber auch ein paar Schmonzetten geparkt, die man bedenkenlos der Skip-Taste zum Opfer fallen lässt. 'When I Lost You' und 'You're Not The Only One' schießen deutlich am Ziel vorbei, pathetisch aufgeblasen und von einer Klangfarbe begleitet, bei der selbst die Kuschelrock-Fraktion die weiße Flagge hissen dürfte. Kurzum: Auf solches Material konnte man schon immer verzichten, doch leider ist ein Viertel der neuen Ware von genau dieser Art.

Die übrigen Tracks punkten mit charmanten Melodien, coolen 80s-Pop-Beats und feinem Gesang, haben ein gesteigertes Hitpotential und begehen die Zeitreise mit ansprechenden Argumenten. Wer THE TWINS immer schon mochte, kommt ergo auf seine Kosten, wer dem Plastiksound von damals indes noch nie etwas abgewinnen konnte, wird auch diesmal nicht apllaudieren - so einfach ist das!