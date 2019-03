Längst überfällige Rückkehr.<br />

Acht lange Jahre mussten Fans auf neues von TWISTED TOWER DIRE warten, acht lange Jahre, in denen das Nebenprojekt WALPYRGUS viele enttäuschte, auch wenn es die wichtigsten Markenzeichen der TTD-Gegenwart in sich trug. Denn seit dem Wechsel am Gesang klingt die Band nun einmal anders, als es Puristen der frühen Jahre sich immer noch wünschen würden. Und nach dem tragischen Tod von Altsänger Tony Taylor sollten wir uns einfach damit abfinden. Den Jonny Aune macht seine Sache überragend, der Mann kann exzellent singen, seine Stimmlage ist jedoch näher am melodischen Metal europäischer Prägung als an der seines Vorgängers und das schlägt sich auch in den Gesangslinien nieder. Dennoch findet man auf "Wars In The Unknown" eine Menge starker, eingängiger Songs, die wie immer bei dieser Band vor allem von den fantastischen Gitarren leben. Denn TWISTED TOWER DIRE hat nach wie vor eines der kreativsten Gitarrenduos der traditionellen Metalszene und Scott Waldrop und Dave Boyd zeigen hier einmal mehr, was sie so alles können.

Es ist diese Spielfreude, mit der noch jedes Riff, jedes Solo und jedes Lead mit kleinsten Details ausgeschmückt wird, das auf dem ganzen Album dafür sorgt, dass selbst schwächere Songs immer noch Spaß machen. Denn man hört zu jeder Sekunde, dass die Musiker hier viel Spaß beim Spielen haben. Und da man im Vergleich zum direkten Vorgänger "Make It Dark" auch die Produktion wieder deutlich verbessert hat, kann man dieser Spielfreude und Energie zuhören, ohne sich über schlecht klingendes Schlagzeug und andere Unnötigkeiten zu ärgern. Stattdessen wird man vom Opener 'The Thundering' an mitgenommen auf eine Reise durch eingängige Melodien, erstaunlich aggressiv vorgetragene Riffs und eben Hits, die man schwer wieder vergisst. Da stört es auch wenig, dass 'Light The Swords On Fire' vom Titel her deutlich die Klischeegrenze überschreitet und 'And The Sharks Came Then' eher wie ein Überbleibsel der WALPYRGUS-Sessions klingt, denn alles in allem schafft es "War In The Unknown" einfach, viel Spaß zu machen.

Hier will man mitsingen, die Faust recken oder headbangen, es passt alles und vor allem will ich diese Band in dieser Form endlich mal wieder live sehen. TWISTED TOWER DIRE ist zurück, mit einem Album, das nicht nur das erste seit acht Jahren, sondern auch das beste seit mindestens anderthalb Dekaden ist. Wer guten Heavy Metal mit einem starken Sänger und tollen Melodien mag, wer im letzten Jahr von Bands wie VISIGOTH oder GATEKEEPER begeistert war, der sollte hier zuschlagen und eine Band zurück im Ring begrüßen, die wenigstens mir durchaus gefehlt hat.