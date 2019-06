Das beste Livealbum aller Zeiten!

Wenn die Diskussion um den besten Rock-Gitarristen geführt wird, dann muss auch zwangsweise der Name Michael Schenker fallen, denn das was der gebürtige Deutsche seit Jahrzenten aus seiner weiß-schwarzen Flying V herauszaubert, ist einfach einmalig. Und auch wenn Schenker sich in den letzten Jahren mit seinen diversen Projekten wieder in Höchstform präsentiert, so ist der Zenith seiner Karriere doch in seiner Zeit mit den britischen Rock-Urgesteinen UFO in den Siebzigern zu suchen. Das Kronjuwel dieser Jahre ist dabei ganz klar das Livealbum "Strangers In The Night", das auf der letzten Tour vor Schenkers Ausstieg in verschiedenen Städten in Amerika mitgeschnitten und erstmalig 1979 veröffentlicht wurde.



Doch auch wenn die Scheibe inzwischen satte 40 Jahre auf dem Buckel hat, ist sie in meinen Augen noch immer der beste Konzertmitschnitt den eine Rockband je auf Tonband gebannt hat. Phil Mogg singt mit seiner unverwechselbaren Stimme alles in Grund und Boden, Paul Raymond überzeugt an Keyboard und Gitarre, während Pete Way gemeinsam mit Schlagzeuger Andy Parker einen grundsoliden Backbeat abliefert, der alles zusammenhält. Doch egal wie gut die übrige Band auch spielt, Star der Show ist immer der damals noch blutjunge Michael Schenker. Bemerkenswert ist dabei vor allem, dass Schenker es versteht, sich in den Strophen immer uneigennützig in den Dienst des Songs zu stellen, nur um kurze Zeit später wieder mit einem mächtigen Riff oder delikaten Solo aufzutrumpfen. Egal wohin man schaut, hier wird Handwerk auf durchgehend klassikerwürdigem Niveau geboten.



Doch nicht nur die Musiker überzeugen, auch die Songauswahl von "Strangers In The Night" ist rundum gelungen und profitiert dabei natürlich von der Vielzahl an Hits, die innerhalb der fünfjährigen Schenker-Ära bei UFO entstanden sind. Das unsterbliche 'Doctor Doctor' oder der epische Rocker 'Rock Bottom' sind dabei nur die Spitze des Eisbergs, denn mit Tracks wie 'Lights Out', 'Shoot Shoot', 'Let It Roll' oder 'Too Hot To Handle' gibt es noch reihenweise weitere Beispiele für die schier unerschöpfliche kreative Ader, die der Fünfer in den Siebzigern ergiebig anzapfte. Das alles macht die Scheibe zu einem perfekten Best-Of für die Anfangsjahre der Briten, nur dass hier zusätzlich auch noch die energiegeladene Show des Quintetts nahezu perfekt und vor allem in herrlich transparentem Sound (gerade die remasterte Edition ist hier sehr zu empfehlen) ins heimische Wohnzimmer transportiert wird.



Sollte ihr also auf klassische Rockmusik stehen und gleichzeitig auch ein Faible für Konzertmitschnitte haben, dann gehört dieses legendären Tondokument zwangsweise in eure heimische Sammlung. Für mich persönlich ist "Strangers In The Night" sogar das beste Livealbum, das je veröffentlicht wurde, auch wenn IRON MAIDENs "Live After Death" nur knapp den Kürzeren zieht.