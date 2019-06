Saftiger als TOOL, mit Grunge im Blut.

Das Leben ist eine Spirale. Die Perspektiven verändern sich und daran passt man seine Verhaltensmuster an. Aha. Gähn. Macht es wirklich Spaß, über so was zu singen? Kann man hier tatsächlich die volle Leidenschaft reinlegen? Egal, es ist ja nicht auf Deutsch. Und die Musik auf dieser zweiten EP der norwegischen Neulinge UNDERWING finde ich schwer in Ordnung. Klar, verschachtelte Rhythmen der Marke TOOL findet man im Prog-Bereich mittlerweile fast überall, UNDERWINGs Musik ist aber ziemlich saftig und mehr geradeaus aus als die der heute so angesagten proggelnden Kollegen.



Es stimmt also, was die Band in ihrer Selbstbeschreibung anbietet: Der Einfluß von Grunge-Bands der 90er ist tatsächlich prägnant, vor allem der ausdrucksvolle Gesang bringt eine starke persönlich Note ein. Ich kann die vier Songs gut in Dauerschleife hören, das macht Spaß und Lust auf mehr. Ob es reicht, dass ich irgendwann auch mal die Texte lese? Man wird sehen.