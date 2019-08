Technisch und (zu) modern.

Spannend und vor allem auch abwechslungsreich ist die Musik von UNPROCESSED allemal. Das vierte Album der Wiesbadener ist mein erstes und wohl voraussichtlich auch mein letztes, denn die Punktzahl, die am Ende unter diesem Text steht, hat "Artificial Void" vor allem meiner Vorliebe für Experimentelles und für technischen Frickel-Prog zu verdanken. Nicht aber dem Gesang, welcher für meinen Geschmack viel zu sehr in die Metalcore-Ecke drängt; sei es in den ruhigeren cleanen Passagen oder auch im etwas derberen Growling.

Etwas zu belanglos sind am Ende auch die Songs selbst und man scheint sich in dem krampfhaft Modernen und im "Anders-sein" zu verlieren; zu schwer wiegt diese selbst auferlegte Geißel, als dass am Ende echte Hits oder zumindest ein stimmiges Gesamtkonzept zustande kämen. Einzelne Song-Passagen könnte ich hier vielleicht als meine Alben-Highlights anführen, aber das würde an dieser Stelle zu sehr in die Tiefe gehen und dem Leser auch nicht wirklich zu einer Kauf- oder Nicht-Kauf-Entscheidung verhelfen können.

Dann doch lieber so: Wer gleichermaßen Fan von Nu-Metal, technischem Prog und KORN-eskem Slap-Bass-Spiel ist, der möge sich 'Ruins' zu Gemüte führen und schlussendlich selbst entscheiden, ob der für meine Ohren ein bisschen zu moderne Sound von UNPROCESSED etwas für ihn ist.