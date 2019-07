Heidnischer Black Metal im Durchschnittsmodus

Die Vergleiche mit PRIMORDIAL, die dieses niederländische Ensemble auf seiner Bandcamp-Page anpreist, sind sicherlich etwas zu weit hergeholt, auch wenn die schwarzmetallische Ursuppe, aus der die Klänge von "Vorvaderverering" entstammen definitiv heidnischer Natur ist. Im Großen und Ganzen ist die erste Platte aus dem Hause UUNTAR aber eine zumeist handelsübliche Black-Metal-Scheibe, die sich mit einigen Pagan-Inhalten immer wieder sinnvoll erweitert, letzten Endes aber nicht über den Status einer eher gewöhnlichen Veröffentlichung hinauskommt - und damit ist das Fazit auch schon vorgezogen.

Was bei UNNTAR einfach nicht sonderlich aufregend klingt, sind die epischen Momente, die ab und an in die Arrangements eingebaut werden. Ein paar zurückhaltende Keyboards sorgen für eine Stimmung, die weder Fisch noch Fleisch ist, von Chören oder heroischen Gesängen lassen die Niederländer ebenfalls die Finger, und bei der Wahl der Alleinstellungsmerkmale rennt die Band alsbald in eine Sackgasse, weil der kreative Output sich als solcher nicht zu erkennen gibt.

Es ist nicht mehr und nicht weniger als typischer Pagan Black Metal, den UUNTAR hier verzapft, dies sicherlich auf einem sehr anständigen Niveau, aber eben ohne die mitreißender Aufreger, die einen solchen Release erst spannend machen. Knapp über dem Durchschnitt ist sicherlich nicht der Stempel, den sich die Truppe auf ihr erstes Album pressen laassen möchte. Die Realität sieht aber so aus, dass genau dieses Statement am besten zu "Vorvaderverering" passt!