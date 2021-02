Stumpfer norwegischer Black Metal.

Habt ihr schon mal von VALDAUDR gehört? Ich auch nicht. Aber mit "Drapsdalen" kommt eine Band hier zu Debüt-Ehren, über die ich noch nicht mal einen Metal-Archives-Eintrag gefunden habe. Es handelt sich wohl um ehemalige Musiker der Band COBOLT 60, die ich aber auch nicht kannte. So viel konnte ich aber in Erfahrung bringen: Gitarrist Dod ist auch bei BLOOD RED THRONE tätig, und, hier wird's dann interessant, auch bei SCARIOT (die COMMUNIC-Vorgänger-Truppe). Sänger Vald war phasenweise ebenfalls bei den Death-Metallern BLOOD RED THRONE unterwegs. Also schnell einen Blick aufs archaische Cover geworfen, und dann:

Rein in ein Album, das zutiefst den Spirit norwegischer Black-Metal-Scheiben widergibt. Es regieren eisige Riffs, dazu gibt es destruktiv-monolithisches Drumming und Gitarrenmelodien, die stark an die frühen Väter wie IMMORTAL oder DARKTHRONE erinnern. Ich sag's ganz ehrlich: Dieser Sound wird kein Werbevideo für den Neueinsteiger in den Kosmos des Black Metals sein. Zu garstig sind die Gesänge, zu disharmonisch die Akkorde, zu stumpf ist die Produktion. Hier gibt es auch keine unorthodoxen Chaos-Eruptionen wie bei DEATHSPELL OMEGA. Man ist näher am Black Thrash und an schwedischen Frühtaten einer Band wie MARDUK (siehe die gelegentlichen melodischen Momente). Ich finde, dass ein Song wie 'Trass Og Vrede' tatsächlich fast alles mitbringt, was mich an Black Metal fasziniert. Gewalt, Aggressivität, Dissonanz, aber auch epische Melodie. Und hier zeigt der Schlagzeuger auch, dass er mehr als nur einen Beat draufhat. Auch mit echten Thrash-Riffs ('Den Evige Ild') überzeugt die Kombo. Manche Songs fallen qualitativ etwas ab ('Evig Langt Inn I Tiden' und der Titelsong zum Beispiel), ohne Ausfälle zu sein. Dafür ist das MAYHEM-Riffing in 'Du Vantro Og Vrange Slekt' schon überragend. Und der längere Abschlusstrack lässt an epischen Viking Metal wie FORTID oder EINHERJER denken.

Was fehlt um noch ernster genommen zu werden? Nun, erstmal glaube ich, dass diese Jungs gar nicht ernst genommen werden wollen. Siechig-stampfige Gewalt wird vertont. Dabei wäre ein etwas eigenständigerer Gesang sicherlich ein Pluspunkt. Dass man im Fahrwasser des Früh- und Mittneunziger-Norse-Black-Metal keine großen neuen Impulse mehr erwarten kann ist ohnehin klar. Daher vermute ich, dass VALDAUDR nicht in die Speerspitze des internationalen Black Metals vordringen kann, was aber wahrscheinlich auch niemand erwartet hat. Die Jungs ziehen stumpf ihr Ding durch und haben richtig Lust am archaischen Sound. Das merkt man, und es nötigt mir Respekt ab. Und es gefällt mir auch.

Anspieltipps: Trass Og Vrede, Du Vantro Og Vrange Slekt.