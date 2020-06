Ordentlicher Black Thrash aus Schweden.

Mit dem zweiten und bisher letzten Album "With Primeval Force" erarbeitete sich VAMPIRE im Jahr 2017 erstmals meine Aufmerksamkeit. Mit ihrem Mix aus Black und Thrash Metal wussten die Schweden zwar durchaus zu gefallen, konnten jedoch noch nicht so richtig mitreißen und konnten dementsprechend noch nicht auf ganzer Linie überzeugen. Jetzt startet VAMPIRE mit Album Nummer Drei "Rex" einen neuen Angriff auf unsere Halsschlagader.

Was VAMPIRE auf Album Nummer Drei liefert, ist Thrash Metal in schwarzmetallischem Soundgewand. Der Sound wurde offensichtlich mit ordentlichem Hall versehen, was einen oldschooligen 80er bzw. 90er-Jahre-Sound liefert. "Rex" geht schon fast als thrashige Variante alter DISSECTION durch. Zumindest was die Atmosphäre angeht. In Sachen Songwriting kann VAMPIRE diesen Vergleich leider nicht ganz bestehen.

Die Songs auf "Rex" sind durchaus gut und machen Spaß. Aber wie bereits auf dem Vorgängeralbum schaffen es die Nummern nicht, mich mitzureißen und mich so richtig abfeiern zu lassen. Das habe ich in dem Genre zuletzt schon besser gehört. Am ehesten lassen mich die Songs 'Moloch' und 'Rekviem' in die Nähe des Mitreißens kommen. Aber ich merke auch beim Opener 'Rex', dass das Riffing Spuren in meinem Großhirn hinterläßt und sich schon fast ein leichter Ohrwurm entwickelt.

VAMPIRE macht auf "Rex" eigentlich nicht viel falsch, kann aber dennoch nicht vollends überzeugen. Es wirkt alles noch etwas zu sehr gezügelt und nicht so richtig entfesselt. Was bleibt, sind leichte Kratzspuren am Hals, aber zum richtigen Biss eines Vampirs reicht es leider nicht.