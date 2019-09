Neues Futter für Instrumentalfreaks!

Nein, hier fehlt kein H im Namen, so sehr man sich eventuell auch auf einen neuen Output von Eddie und seinen Mannen gefreut hätte. VAN ALEN ist tatsächlich der Gitarrist der Wiener Metal ‘N’ Roll Band ECLIPTICA. Dieser präsentiert uns jetzt mit der EP "String Theory" sein erstes Solowerk mit rein instrumental dargebotenen Stücken.



Die fünf auf der EP befindlichen Nummern sind dabei äußerst abwechslungsreich geraten. Das eingängige 'Silent Strings' hätte hierbei auch sehr gut mit Gesang funktioniert. Dieser wird hier durch die Gitarre ersetzt, klingt nicht übel. Das folgende 'A Walk With Dante' ist dann eher was für die Shredfraktion, ja der Herr VAN ALEN beherrscht sein Instrument. Bei 'Supernova Ante Portas' packt er dann sein ganzen Können aus, während ihn 'To the Moon And Back' von der ruhigen und einfühlsamen Seite zeigt, zum dahinschmelzen. Das orientalische 'Ishtar (Of Love And War)' beschließt dann den Instrumentalreigen.



Als Gesamtfazit lässt sich sagen, dass der österreichische Gitarrist seinen Künstlernamen zurecht trägt. Mit "String Theory" unterstreicht VAN ALEN eindrucksvoll sein künstlerischen Ambitionen und kann hierbei ohne weiteres mit den Großen der Zunft mithalten. Wer auf Instumentalmucke steht, sollte auf jeden Fall mal ein Ohr riskieren.



Seht euch hier das Video zu 'Silent Strings' an: