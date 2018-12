Ambitioniert, aber mit Luft nach oben.

"Ode To The Dark" von MELISSA VAN FLEET verspricht so rein optisch mehr als es am Ende ist. Von der Außenpräsentation der dunklen Schönheit würde ich im besten Falle ein dunkles Folk/Singer-Songwriter-Projekt im Stile von DARKHER erwarten.



Die vier Songs auf der EP sind dann auch von einer dunklen Schönheit, wirken zugleich aber auch ziemlich vorhersehbar. Irgendwie rauschen sie auch nach mehrmaligem Hören ohne etwas auszulösen an mir vorbei und scheinen trotz guter Ideen ein wenig in ihrer geleckten Perfektion zu ersticken. Und wenn man ehrlich ist, findet man als Fan von Gothic Rock/Metal mit Pianoklängen, über die sich schwere, tiefgestimmte Gitarrenakkorde laden, mitreißendere Künstler. Hier verweise ich gerne auf AFTER FOREVER (mit NIGHTWISH-Sängerin Floor Jansen), alte LACUNA COIL, STREAM OF PASSION (mit Marcela Bovio) oder DYLEM.