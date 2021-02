The Darkest Skies Are The Brightest

Pure Schönheit.

Als das neue Album von ANNEKE VAN GIERSBERGEN angekündigt wurde, war ich fast ein bisschen überrascht, denn ihr Plan war eigentlich sich auf VUUR zu konzentrieren und ein Nachfolger wäre da auch durchaus fällig. Die zweite Überraschung wiederfuhr mir dann als ich "The Darkest Skies Are Brightest" das erste Mal auflegte, denn dort erschien mir das Werk sehr Singer/Songwriter-lastig zu sein. Rockige oder gar metallische Töne sind hier quasi gar nicht zu vernehmen. Nicht, dass dies nicht schon auf früheren Werken in ihrem Repertoire so war, doch nach dem gerade nach vorne rockenden Album "Drive" und eben VUUR war das eben nicht wirklich zu erwarten.

Hört man "The Darkest Skies Are The Brightest" etwas aufmerksamer, wird doch sehr schnell deutlich, dass es hier sehr viel zu entdecken gibt. Bei 'Hurricane' findet man clever eingebundene Bläsereinsätze, beim bereits bekannten 'My Promise' gibt es fette Streicher, 'Keep It Simple' steigert sich langsam aber sicher zur Gospelnummer und 'I Saw A Car' hat Grassroots-Elemente.

Darüber zeigt Anneke alle Facetten ihrer Sangeskunst, die auch nach 25 Jahren im Geschäft nichts von ihrer Magie eingebüßt hat. Dafür muss man nur 'Lo And Behold' hören, wo sie fast soulig klingt und sich aber auch in engelsgleiche Höhen aufschwingt. Hach, so schön.

Das gilt auch für das unglaublich positive 'Survive', das wohl als einziger Song so etwas wie Rock-Vibes ausstrahlt, vor allem aber voller Opimismus ist. Das finale 'Love You Like I Love You' ist dann eine wunderschöne Liebeserklärung an ihren Mann, die aber sicher für viele Hörer universell einsetzbar ist.

Wer vor allem Fan von Annekes Stimme ist, der wird mit "The Darkest Skies Are The Brightest" einen wunderbaren, bunten, musikalisch sehr abwechslungsreichen Strauß an Melodien erhalten. Wer hier aber auf eine Rock- oder gar Metal-Platte hofft, könnte hier möglicherweise enttäuscht werden. Ich bin es nicht.