Braucht ein bisschen, macht aber Spaß.

Die Amis VANDALLUS überzeugten bisher durchaus mit AOR-lastigem US Metal, und auch "Outbreak" ist über die Zeit durchaus gewachsen. Fand ich das Album bei den ersten Hördurchläufen eher etwas dröge und lies es daher zu Unrecht lange auf dem Stapel der zu rezensierenden Scheiben liegen, mag ich das Ding mittlerweile ganz gerne. Geboten wird melodischer Stoff hart an der Grenze zwischen Metal und Hard Rock - AOR, Hair Metal und NWoBHM sind klar als Einflüsse erkennbar. Auch nach mehreren Spins ist dieses Album kein Überflieger, aber das war nach den Vorgängern ja auch nicht wirklich zu erwarten (ich habe und kenne bisher alle Alben).



Wer auf Gute-Laune-Rock zwischen RIOT, SAXON, FOREIGNER, TYGERS OF PAN TANG und etwas ENFORCER steht, kann sich aber mit Nummern wie 'Not Alone' sicher gut amüsieren. Produktionstechnisch ist hier alles im grünen Bereich, die Gitarrensoli können als inspiriert betrachtet werden, der Gesang ist ordentlich gemacht, wenn auch nicht überragend. Das Songwriting gehört sicher nicht in die Kategorie Champions League, kann sich aber durchaus hören lassen. Zwischen die stärkeren Titel haben sich auch ein paar echte Durchschnittstracks wie 'Bang The City Down' geschlichen, die es nicht gebraucht hätte. Manche Riffs klingen auch wie DEAD LORD-Ausschuss, 'Cold Hearted' zum Beispiel. Trotzdem geht der Daumen insgesamt leicht zögernd nach oben, das Album verbreitet gute Laune und macht durchaus Spaß.



Was verhindert eine höhere Note? Zum einen finde ich, dass die Vorgänger noch etwas zwingender waren. Hier braucht das Album durchaus Anlauf, um noch in den "guten" Bereich vorzudringen. Zum anderen gibt es das alles bei AKTOR und HIGH SPIRITS halt auch eine Liga höher, mit größerer Hitdichte und höherem Wiedererkennungswert. Ach ja, einen halben Punkt Abzug gibt es, weil sie einen Song nur als Tape-Bonus anbieten. Tapes sollten grundsätzlich verboten werden, das ist das nutzloseste Medium überhaupt. Und wer auf dieses antidigitale Medium noch Bonustracks packt, tut den Fans wirklich keinen Gefallen. Letztlich muss man bei 33 Minuten inklusive (!) Tape-Bonus auch nichts auf ein Tape abschieben. Das ist immer noch ein superkurzes Album, selbst mit dem Bonus. Seltsame Veröffentlichungspolitik zumal 'Vandallus' einer der besten Tracks ist.





Anspieltipps: Not Alone, Outbreak, Vandallus.